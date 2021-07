張玉峰：利率不是影響股市唯一決定因素

首先,利率變動會影響存款的收益率,利率高時投資者就會傾向存款及債券,對股票的需求就會減少;利率低時因為存款的回報會較低,投資者更願意將資金投入至股票市場,股票市場資金供應增加,股票價格將上升。通過股票、儲蓄以及債券之間做出選擇,資產重新組合進而影響資金流向和流量,股票市場的資金供求和股票價格必然會受到影響。

再者,利率提高亦會增加企業的貸款成本,企業的盈利會因此減少,繼而企業的股票分紅派息造成負面影響,在分紅派息減少及利率提高的雙重影響下,對投資者而言企業的投資價值及投資意欲必然會減低,股票價格也會因而下降,反之亦然。

資產在未來時期所接受的現金流決定了股票資產的內在價值,股票的內在價值與一定風險下的變現率呈反比關係。股指的變化與市場的貼現率呈現反向變化,貼現率的上揚必然導致股票內在價值的降低,從而也會使股票價格相應下降。反之,貼現率下降,股價指數便上升。

但理論歸理論,要懂得與時並進,實際上,就中長期而言,利率升降和股市的漲跌也並不是簡單的負相關關係。就是說,中長期股價指數的走勢不僅僅只受利率走勢的影響,它同時對經濟增長因素、非市場宏觀政策因素的反應也很敏感。如果經濟增長因素、非市場宏觀政策因素的影響大於利率對股市的影響,股價指數的走勢就會與利率的中長期走勢相背離。利率只是影響股市的因素之一,而不是唯一決定因素。

自1990年以來,美聯儲一共出現過3次加息周期:

(一)1994年2月至1995年2月,加息7次,共加息300基點(100基點等於1厘);

(二)1999年6月至2000年5月,加息6次,共加息150個基點;

(三)2004年6月至2006年6月,加息17次,共加息425個基點。

這三輪加息並未導致美股馬上轉入熊市,但卻推動美股進入了穩定期,市場從單邊上漲轉為橫行震盪。

從歷史數據看,除非強勢劇烈加息,在加息周期開始後一段時間,美股反倒是會在消化加息資訊後,不斷再來幾個新高,再走軟。因為加息,往往是在經濟轉好的情况下開始,所以加息的過程,往往是一個經濟復蘇的過程,如非必需消費品板塊、金融板塊,往往會再來一波,推動股市上漲。

加息周期剛開始 美股反多創新高

但是,當加息接近尾聲,市場經常出現強烈負面反應,具體的例子有:1987年黑色星期一,1995年墨西哥金融危機,2000年互聯網股票泡沫,2006年房產泡沫。

以上的市場波動,加息大多是起了導火索的作用,根本原因一般是經濟不均衡(墨西哥比索危機),或者資產泡沫(dot com和房產泡沫)。所以股市有句說法叫做「美聯儲會(在你醉了之前)把你的酒杯拿走(Fed is taking away your punch bowl)。

總結歷史經驗,加息本身並不一定會給股市帶來負面影響,投資者應該關注的是:

(一)加息是否對經濟走強的反應,還是為了壓制失控的通脹;

(二)市場對加息的預期和美聯儲真正的加息軌迹是否一致;

(三)市場是否存在潛在的泡沫。

惠峰國際發展有限公司董事

[張玉峰 美股追蹤]