張玉峰：利率不是影響股市唯一決定因素

首先，利率變動會影響存款的收益率，利率高時投資者就會傾向存款及債券，對股票的需求就會減少；利率低時因為存款的回報會較低，投資者更願意將資金投入至股票市場，股票市場資金供應增加，股票價格將上升。通過股票、儲蓄以及債券之間做出選擇，資產重新組合進而影響資金流向和流量，股票市場的資金供求和股票價格必然會受到影響。

再者，利率提高亦會增加企業的貸款成本，企業的盈利會因此減少，繼而企業的股票分紅派息造成負面影響，在分紅派息減少及利率提高的雙重影響下，對投資者而言企業的投資價值及投資意欲必然會減低，股票價格也會因而下降，反之亦然。

資產在未來時期所接受的現金流決定了股票資產的內在價值，股票的內在價值與一定風險下的變現率呈反比關係。股指的變化與市場的貼現率呈現反向變化，貼現率的上揚必然導致股票內在價值的降低，從而也會使股票價格相應下降。反之，貼現率下降，股價指數便上升。

但理論歸理論，要懂得與時並進，實際上，就中長期而言，利率升降和股市的漲跌也並不是簡單的負相關關係。就是說，中長期股價指數的走勢不僅僅只受利率走勢的影響，它同時對經濟增長因素、非市場宏觀政策因素的反應也很敏感。如果經濟增長因素、非市場宏觀政策因素的影響大於利率對股市的影響，股價指數的走勢就會與利率的中長期走勢相背離。利率只是影響股市的因素之一，而不是唯一決定因素。

自1990年以來，美聯儲一共出現過3次加息周期：

（一）1994年2月至1995年2月，加息7次，共加息300基點（100基點等於1厘）；

（二）1999年6月至2000年5月，加息6次，共加息150個基點；

（三）2004年6月至2006年6月，加息17次，共加息425個基點。

這三輪加息並未導致美股馬上轉入熊市，但卻推動美股進入了穩定期，市場從單邊上漲轉為橫行震盪。

從歷史數據看，除非強勢劇烈加息，在加息周期開始後一段時間，美股反倒是會在消化加息資訊後，不斷再來幾個新高，再走軟。因為加息，往往是在經濟轉好的情况下開始，所以加息的過程，往往是一個經濟復蘇的過程，如非必需消費品板塊、金融板塊，往往會再來一波，推動股市上漲。

加息周期剛開始 美股反多創新高

但是，當加息接近尾聲，市場經常出現強烈負面反應，具體的例子有：1987年黑色星期一，1995年墨西哥金融危機，2000年互聯網股票泡沫，2006年房產泡沫。

以上的市場波動，加息大多是起了導火索的作用，根本原因一般是經濟不均衡（墨西哥比索危機），或者資產泡沫（dot com和房產泡沫）。所以股市有句說法叫做「美聯儲會（在你醉了之前）把你的酒杯拿走（Fed is taking away your punch bowl）。

總結歷史經驗，加息本身並不一定會給股市帶來負面影響，投資者應該關注的是：

（一）加息是否對經濟走強的反應，還是為了壓制失控的通脹；

（二）市場對加息的預期和美聯儲真正的加息軌迹是否一致；

（三）市場是否存在潛在的泡沫。

惠峰國際發展有限公司董事

[張玉峰 美股追蹤]