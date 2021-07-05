經濟
鄺翠玲 理財信箱

鄺翠玲：部署提早退休 要做好「安全網」

【明報專訊】陳先生在中長線有兩大支出項目：供樓和爭取提早退休。他提及10年來投資回報亮麗，誠然在金融海嘯後，以及去年3月後，個別股票或投資項目確有極佳的表現，但要長久地成功駕馭經濟周期、政治因素等殊不容易，維持長期高的回報率是比較困難的；此外，雖然現時疫情較為緩和，各地也着手重啟經濟，但怎樣面對隨之而來的通脹也是一個重要課題。所以筆者建議陳先生應緊記持盈保泰，減低投資風險及心理壓力。

年金方案創造穩定現金流

在處理提早退休問題時，陳先生是希望太太能早點退下來，也明白若她早點退休，意味着她的公積金增幅不大（要6年後才能達到僱主供款15%），也因為薪金少了，只得自己一份薪金又未必能抵消日常生活開支。

二人何時退休有無數個可能性，但其中一個重點便是累積到足夠資金以支撐整個退休期。筆者在此舉出一個例子讓大家對實際情况有更具體看法：若每人每月需2萬元退休金，16年後退下來 （陳先生54歲、太太48歲，兒子入大學時），假設二人分別有80及85歲壽命，那退休金共需1870萬元，另外那時樓按尚餘342萬元，換言之總退休金共需約2220萬元。資產方面 ：那時總公積金約累積至600萬元；另外若股票資產能維持每年7%回報，16年後可料可滾存至約1260萬元，再加上每月盈餘的儲蓄約525萬元，總資產估計約2385萬元，退休金之任務應可達標！

當然16年並不是一個短的時間，其間變數很多：例如投資回報、儲蓄速度等等。既然已有一定份額的股票資產和公積金，陳先生大可利用坊間的年金方案，創造更穩定的現金流作退休用途。若月供1萬元，為期10年，在陳先生65歲時已累積約410萬元之年金資產！若選擇最低20年提取年金方案，每月也可領取約23300元，直至終老，提供到一個穩定的現金流。

最後一個溫馨提示：現金儲備不足，筆者建議應預留6個月支出在銀行活期（即約52萬元）作為安全網。

美聯金融集團高級副總裁

marketing@midlandwealth.com

[鄺翠玲 理財信箱]

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