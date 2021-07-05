啟勝：將逐步引入旗下管理商場

數據或反饋發展商助設計新商場

朱啟明續稱，哪些資訊讓哪些員工知道，雙方要深入商議，讓blutech微調設計。例如，清潔員工只需要知道哪個廁所需要清潔或有需要補充物資等。不過，經理級要看到各種大數據，例如是否有某些洗手間的使用人次特別高或特別低，是否和它的位置有關等。有些資訊甚至可能需要反饋給發展商新地，作為日後設計商場的參考。

到今年初，blutech「智能洗手間管理系統」開始在新都會廣場使用，主要是因為面積較大，層數較多（5層），訪客也較多。截至6月，商場已經有3層樓洗手間安裝「智能洗手間管理系統」，而且使用所有功能模組，餘下兩層也會在稍後完成安裝。

啟勝曾經做過調查，發覺商場訪客的評語十分正面；另一方面，對清潔員工來說，可減少不必要的洗樓式巡查。朱啟明表示，已經有其他由啟勝管理的商場正在安裝系統，例如旺角MOKO新世紀廣場等。他預料，一年內將有大約12個大型商場完成安裝，如觀塘apm、將軍澳東港城等。

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