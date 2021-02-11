經濟

CFA：少數性別董事最少應三成 籲分散股權結構 企業自覺更換獨董

【明報專訊】港交所（0388）早前出諮詢文件盼改善上市公司的企業管治，CFA協會亞太區行業倡導總經理梁家恩表示，報告能「走得更前」；例如諮詢建議董事會只有單一性別人士的上市公司，須委任至少一名另一性別董事，梁家恩就認為，只有一人難有作用，門檻應增至少三成為另一性別董事。

明報記者 何樂民

現時香港上市公司董事以男性為主，性別欠多元化，因此諮詢要求若董事全為單一性別，將給予3年過渡期，聘任至少一名另一性別董事，梁家恩認為，一位女士難對董事會有影響力，並料該條文落實後女董事數字短期會急升，但能否達多元化成疑。她建議至少30%異性在董事局才理想。

小股東未必踴躍投票 難限獨董連任

至於本港獨立非執行董事獨立性一直成疑，港交所提議，要求連任超9年的獨董再尋求續任時，需由小股東批准。梁家恩則認為，針對企業股權結構更重要，她指澳洲企業具較多機構投資者，股權結構較分散，當地雖未限獨董任期，卻有七成上市公司獨董任期不超過9年，認為在分散的股權結構下，企業較自覺更換獨董。她又指，小股東未必踴躍投票，如與港企股權結構相似的馬來西亞，曾規定獨董若任職超過12年，需得到小股東投票才能連任，但實施數年後，有數據顯示獨立股東投票率少於五成，而98%獨董成功連任。

「漂綠」成ESG重要課題 投資者需多了解

此外，漂綠（Greenwashing）成投資ESG的一大課題，梁家恩建議投資者勿只看產品名字，需了解產品提供的內容以及如何實現其目標，如投資者可審查基金的投資標準、佔重較多的成分股，以及基金目標是否與投資者一致等。

另外，氣候變化的問題亦備受全球企業關注，梁家恩指出，預料未來陸續會有上市公司採用TCFD（氣候相關財務揭露），建議企業除了ESG外，能從氣候變化的方向發展。

相關字詞﹕企業管治 港交所 CFA協會

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