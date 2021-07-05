機械人燒焊清潔外牆 Welbot減高危工作

創辦人及技術總監黎志雄透露，公司由2016年至今的科研投放以千萬元計，當中約六成用於研發人士身上，其餘為測試場地的租金，目標2022年內達收支平衡。

目標2022年達收支平衡

工程成本方面，黎志雄未有透露實際金額，認為傳統技工及機械人的收費不能直接比較，強調報價因應項目而定。他表示，高空作業的風險及收費較高，加上項目施工前須由工程師設計和批准。若以機械人取代，客戶則可以節省由預約至施工之間等待的時間，技工也可以避免重複且厭惡的工作，同時減少不必要的危險。

黎志雄表示，近年陸續有業界購入其技術，當中「清潔機械人」的主要客戶為屋苑及物管公司。另公司早前參加信和集團與平安智慧城市合作的「城慧」計劃，從中覓得一幢樓高30層大廈作測試，以助產品優化。黎志雄透露，公司現時有4隻清潔機械人，計劃今年內將增至20隻。

指AI難完全取代人類

「燒焊機械人」方面，黎志雄說客戶主要是本地建築公司，例如協興、惠普、金門等。目前燒焊機械人數量為15隻，當中有10隻正於啟德一地盤實際應用，目前未有增加機械人數量的打算，但計劃增設更多新程式（program），以針對更多不同項目。

機械自動化及人工智能（AI）技術日漸成熟，黎志雄認為未來5至6年，將會有愈來愈多工種會由AI取代，但認為工場環境千變萬化，不少工序仍有需要人類跟進，相信AI仍然難以完全取代人類。