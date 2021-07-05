諾誠健華股份提早解禁 正心谷「反悔」 涉逾8.2億元股份

明報記者 鄧偉忠

諾誠健華表示，今次提早解禁涉及正心谷資本所持的3000萬股集團股份，禁令已於上周六（3日）即日解除，公告未有解釋提早解除禁售原因，僅表示今次「部分解禁」將不會影響集團目前業務運營或長遠價值。以上周五（2日）收市價27.4元計，該批股份市值約8.2億元。

5月才公告與8股東簽禁售協議

諾誠健華於去年3月上市，至去年底股價開始攀升，以上周五收市價計，股價已升逾兩倍。至今年5月中旬，諾誠健華連續兩日股價急挫，高位蒸發逾兩成市值，集團隨即在周末發公告，集合包括主要股東派「定心丸」表示自願遵守或加長禁售期，其後股價逐步回升，上周一（6月28日）股價更創下29.1元的上市新高，惟隨即有股東要求提早解除禁售。

根據5月公告，高瓴資本及維梧資本所持約1.26%股權，均願意「加監」至明年2月，同屬上市前投資的基金股東的正心谷，則與維梧資本所持其餘約6.94%股權，自願禁售期則同樣僅涉約3個月，即於下月中完。正心谷目前持有約1.14億股或7.57%諾誠健華股份，今次率先解禁部分，相當於該基金持有該股的約四分一股份（見表）。

分析：公司同意 提前解禁問題不大

有資深投行界人士表示，不論是新上市抑或已上市一段時間的上市公司，禁售期主要是上市公司方與股東間協議，監管機構比較關注大股東在公司上市首年有否遵守禁售期，相反基金股東方面，只要與公司達成協議，一般並無太大阻力。事實上，近年「股王」藥明生物（2269），大股東李革多次沽貨都有未滿禁售期之嫌，但至今公司或監管機構都未有任何表示。