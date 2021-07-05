經濟
新股巡禮

康聖環球 主攻內地「特檢」

【明報專訊】康聖環球（9960）來港招股，集資最多22億元。集團為內地首批獨立臨牀特檢服務商，尤其於血液學測檢服務有領先優勢，按收入計為內地最大獨立血液學臨牀特檢服務供應商、市佔率達42.3%。去年爆發的新冠疫情，集團亦有為武漢火神山、雷神山醫院提供新冠肺炎相關檢測服務，為去年集團開啟一門新收入來源。

撰文 盧家偉

康聖招股價最高9.78元，每手入場費4939.27元，將於7月16日掛牌。集團是次引入7名基石投資者，包括貝萊德、源峰基金、雪湖資本等，若以上限價計，基石投資者認購股份佔是次發售股份的49.1%（未計超額配售權）。集團主要股東除創辦人黃士昂醫生外（持股16.05%），由恒隆地產（0101）主席陳啟宗家族持有的五源資本亦透過HCA Investment持有約一成股權。

基石投資者佔發售股份49%

康聖為內地獨立臨牀檢驗機構（下簡稱「ICL」），並專注於提供「特檢」服務。簡單而言ICL即獨立於醫院體系，為醫院、藥廠、企業提供各類型檢測服務。至於「特檢」，是相對於「常規檢測」的另一範疇服務，是指未被列入《醫療機構臨牀檢驗項目目錄》的檢測項目。一般而言、特檢涉及複雜的技術及專門設備，入門門檻較高。中國ICL市場近年保持穩定增長，估計2020年至2025年複合年增長率達9.3%，當中於特檢市場增長率則估計為6.8%。增長動力主要源於ICL較傳統醫院自設的實驗室擁有更多資源及服務，成本效益突出；再者、目前內地公立醫院通常已超出負荷營運、私家醫院則基於成本控制考慮，兩者都更傾向採用第三方服務供應商。內地人口老化，醫療開支逐年增長亦是推動行業增長的動力。

內地人口老化 醫療開支逐年增

作為內地發展較早的ICL的企業，康聖目前擁有最大的特檢組合，能提供3500種檢驗項目、包括逾2300種血液學檢驗項目，包括良性和惡性血液系統疾病，以及白血病、增殖性骨髓疾病、多發性骨髓瘤、淋巴瘤及凝血病等關鍵子領域。根據弗若斯特沙利文的資料，於2020年按收入計，在整體ICL市場，康聖以4.1%市佔率排行第五大，當中於血液臨牀特檢市場，更以市佔率42.3%成為內地最大供應商，較排行第二名的市佔率高出12.1個百分點。集團目前總部設於武漢市，並於內地維持及營運7個專有實驗室，分別位於北京、上海、成都、烏魯木齊及天津。

隨着市場增長，集團過去數年業績穩步上升，即使去年受新冠病毒影響，不少醫院曾暫停服務，惟同時亦由於新冠肺炎歸入「特檢」範疇，亦令集團去年多增一個收入來源，抵消了其他業務的收入倒退，故最終集團去年收入仍保有7%的增長，達8.9億元（人民幣，下同）。

雖然帳目上集團過去三年都錄得虧損，惟實際是來自非現金項目影響，若撇除公允值變動損益，按非國際財務報告準則經調整淨利計算，集團2018年至2020年複合年增長率達120.9%。去年經調整盈利便有9198萬元、經調整盈利率達10.3%，規模效益顯現。

集團目前主要收入來自血液學檢測，佔去年收入的52.7%（見圖）。雖然來自其他檢測服務收入佔比仍偏低，除新冠肺炎外，其餘項目收入佔比不到一成。但其他市場增長潛力亦可觀。以遺傳病和罕見病、及神經學檢測市場為例，於2016年至2020年分別按23.3%及33.6%的複合年增長率增長，並預期到2025年將分別以33.3%及40.2%的複合年增長率增長至26.37億元及10.24億元。集團亦表明，將集中發展具龐大增長潛力、或與血液學特檢有重大協同效益的專科領域拓展業務。

A股同業金域股價創5月新高

集團目前基本所有收入來自醫院客戶（逾99%），其銷售網絡已覆蓋中國31個省市逾600個縣市中的3000多家醫院。是次集資所得，便約有35%用於擴展銷售營銷活動，其餘約35%則用於分配至現有特檢服務的研發，以及商業化等。

目前港股共有13家新股同時招股，截至上周四，市場消息指康聖為同期認購反應最佳的新股，暫錄得超額認購160倍。事實上，康聖的同業、同為獨立臨牀檢測供應商龍頭企業金域醫學（603882）上周股價升幅亦可觀，創近5個月高位，都為康聖招股「間接打氣」。總結來說，康聖業務發展基礎穩固，收入平穩增長，加上「珠玉在前」、同屬醫療醫藥範疇的時代天使（6699）、及和黃醫藥（0013）成為近期新股市場的大贏家，都足以令康聖成為今期新股市場的焦點股份。

[新股巡禮]

上 / 下一篇新聞

領展研購海外寫字樓 減依賴港市場王國龍稱留意星日辦公室投資機會
領展研購海外寫字樓 減依賴港市場王國龍稱留意星日辦公室投資機會
疫情趨穩定 商戶援助計劃料毋須加碼
疫情趨穩定 商戶援助計劃料毋須加碼
赴美上市不足一周 滴滴出行遭令下架
赴美上市不足一周 滴滴出行遭令下架
瑞銀胡一帆：美通脹來季回落 下半年看好中資股
瑞銀胡一帆：美通脹來季回落 下半年看好中資股
美國8年基建投資 中國1年完成
美國8年基建投資 中國1年完成
瑞銀李智穎：看好亞洲電動車及電池股
瑞銀李智穎：看好亞洲電動車及電池股
諾誠健華股份提早解禁 正心谷「反悔」 涉逾8.2億元股份
諾誠健華股份提早解禁 正心谷「反悔」 涉逾8.2億元股份
機械人燒焊清潔外牆 Welbot減高危工作
機械人燒焊清潔外牆 Welbot減高危工作
中芯技術研發副總裁吳金剛辭職
中芯技術研發副總裁吳金剛辭職
CFA：少數性別董事最少應三成 籲分散股權結構 企業自覺更換獨董
CFA：少數性別董事最少應三成 籲分散股權結構 企業自覺更換獨董
財政司長陳茂波：消費券為商戶帶來商機
財政司長陳茂波：消費券為商戶帶來商機
中升配股引入高瓴 集資30億元
中升配股引入高瓴 集資30億元
白雲山拆廣藥港上市 獲中證監批准
白雲山拆廣藥港上市 獲中證監批准
智能管理洗手間 人多人少一目了然
智能管理洗手間 人多人少一目了然
啟勝：將逐步引入旗下管理商場
啟勝：將逐步引入旗下管理商場
張兆聰：博中央貨幣政策邊際轉鬆
張兆聰：博中央貨幣政策邊際轉鬆
鄺翠玲：部署提早退休 要做好「安全網」
鄺翠玲：部署提早退休 要做好「安全網」
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：受惠油價升 中海油購26971
金子：受惠油價升 中海油購26971
張兆聰：石藥回試支持 趁低吸
張兆聰：石藥回試支持 趁低吸
簡志健、傅可怡：抖音TikTok拓興趣電商 長遠贏家
簡志健、傅可怡：抖音TikTok拓興趣電商 長遠贏家
張玉峰：利率不是影響股市唯一決定因素
張玉峰：利率不是影響股市唯一決定因素
《幫你格價》：消費券登記揀選指南
《幫你格價》：消費券登記揀選指南
沈永年：鐵路通車樓價仍低可投資
沈永年：鐵路通車樓價仍低可投資
陸振輝：「五忘」的退休境界
陸振輝：「五忘」的退休境界
趙海珠：孳息曲線平坦化 美元技術突破
趙海珠：孳息曲線平坦化 美元技術突破
謝紹榮：下半年料續炒通脹 勿追科技股
謝紹榮：下半年料續炒通脹 勿追科技股
陸振球：美股道指多見「七翻身」
陸振球：美股道指多見「七翻身」
陸振球：投資醫療教育比基建金融重要
陸振球：投資醫療教育比基建金融重要
林少陽：超級強國股巿不應長期不振
林少陽：超級強國股巿不應長期不振
技術取勝：恒生20周線有支持
技術取勝：恒生20周線有支持
謝偉銓：須加強執法規管迷你倉
謝偉銓：須加強執法規管迷你倉
李聲揚：為何大注月供ETF？
李聲揚：為何大注月供ETF？
蔡金強：再難 也得走自己的路
蔡金強：再難 也得走自己的路
艾雲豪：看清「鄰家女孩」背後的陰影
艾雲豪：看清「鄰家女孩」背後的陰影
蘇沛豐：天倫燃氣引入戰略股東 助拉升估值
蘇沛豐：天倫燃氣引入戰略股東 助拉升估值
李順威：加息憂慮造就低吸機會
李順威：加息憂慮造就低吸機會
劉思明：恒指不宜失守28000關
劉思明：恒指不宜失守28000關
何啟聰：車股急跌博反彈 吼比迪牛證52230
何啟聰：車股急跌博反彈 吼比迪牛證52230
瑞銀亞洲：資金流入好倉 騰訊購20750
瑞銀亞洲：資金流入好倉 騰訊購20750
摩根大通亞洲：小米失守百天線 看淡沽13234
摩根大通亞洲：小米失守百天線 看淡沽13234
周顯：和黃醫藥貨乾任佢升
周顯：和黃醫藥貨乾任佢升
王弼：資源超級周期 留意銅股ETF
王弼：資源超級周期 留意銅股ETF
曾淵滄：特首可換人 房策不會改
曾淵滄：特首可換人 房策不會改
湯文亮：比特幣的死穴：承接力
湯文亮：比特幣的死穴：承接力
陳永傑：通脹倘受控 加息不用急
陳永傑：通脹倘受控 加息不用急
廖偉強：年輕就是財富！
廖偉強：年輕就是財富！
布少明：樓市顛簸中邁向榮景
布少明：樓市顛簸中邁向榮景
馬泰陽：細單位跑贏 率先破頂
馬泰陽：細單位跑贏 率先破頂
七一後首周末一手沽450伙 8年最旺 維港1號加推106伙 部分單位加價2%
七一後首周末一手沽450伙 8年最旺 維港1號加推106伙 部分單位加價2%
十大屋苑周末22宗 連續20周雙位數
十大屋苑周末22宗 連續20周雙位數
青衣美景花園連天台戶800萬破頂
青衣美景花園連天台戶800萬破頂
上半年車位買賣登記3年來首破5000宗
上半年車位買賣登記3年來首破5000宗
浪澄灣2房月租2.6萬 一年反彈一成
浪澄灣2房月租2.6萬 一年反彈一成
屯門御海灣II 享開揚海景
屯門御海灣II 享開揚海景
德福兩房25年升值1.6倍
德福兩房25年升值1.6倍
新興亞洲年缺30萬億退休金
新興亞洲年缺30萬億退休金