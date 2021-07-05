康聖環球 主攻內地「特檢」

撰文 盧家偉

康聖招股價最高9.78元，每手入場費4939.27元，將於7月16日掛牌。集團是次引入7名基石投資者，包括貝萊德、源峰基金、雪湖資本等，若以上限價計，基石投資者認購股份佔是次發售股份的49.1%（未計超額配售權）。集團主要股東除創辦人黃士昂醫生外（持股16.05%），由恒隆地產（0101）主席陳啟宗家族持有的五源資本亦透過HCA Investment持有約一成股權。

基石投資者佔發售股份49%

康聖為內地獨立臨牀檢驗機構（下簡稱「ICL」），並專注於提供「特檢」服務。簡單而言ICL即獨立於醫院體系，為醫院、藥廠、企業提供各類型檢測服務。至於「特檢」，是相對於「常規檢測」的另一範疇服務，是指未被列入《醫療機構臨牀檢驗項目目錄》的檢測項目。一般而言、特檢涉及複雜的技術及專門設備，入門門檻較高。中國ICL市場近年保持穩定增長，估計2020年至2025年複合年增長率達9.3%，當中於特檢市場增長率則估計為6.8%。增長動力主要源於ICL較傳統醫院自設的實驗室擁有更多資源及服務，成本效益突出；再者、目前內地公立醫院通常已超出負荷營運、私家醫院則基於成本控制考慮，兩者都更傾向採用第三方服務供應商。內地人口老化，醫療開支逐年增長亦是推動行業增長的動力。

內地人口老化 醫療開支逐年增

作為內地發展較早的ICL的企業，康聖目前擁有最大的特檢組合，能提供3500種檢驗項目、包括逾2300種血液學檢驗項目，包括良性和惡性血液系統疾病，以及白血病、增殖性骨髓疾病、多發性骨髓瘤、淋巴瘤及凝血病等關鍵子領域。根據弗若斯特沙利文的資料，於2020年按收入計，在整體ICL市場，康聖以4.1%市佔率排行第五大，當中於血液臨牀特檢市場，更以市佔率42.3%成為內地最大供應商，較排行第二名的市佔率高出12.1個百分點。集團目前總部設於武漢市，並於內地維持及營運7個專有實驗室，分別位於北京、上海、成都、烏魯木齊及天津。

隨着市場增長，集團過去數年業績穩步上升，即使去年受新冠病毒影響，不少醫院曾暫停服務，惟同時亦由於新冠肺炎歸入「特檢」範疇，亦令集團去年多增一個收入來源，抵消了其他業務的收入倒退，故最終集團去年收入仍保有7%的增長，達8.9億元（人民幣，下同）。

雖然帳目上集團過去三年都錄得虧損，惟實際是來自非現金項目影響，若撇除公允值變動損益，按非國際財務報告準則經調整淨利計算，集團2018年至2020年複合年增長率達120.9%。去年經調整盈利便有9198萬元、經調整盈利率達10.3%，規模效益顯現。

集團目前主要收入來自血液學檢測，佔去年收入的52.7%（見圖）。雖然來自其他檢測服務收入佔比仍偏低，除新冠肺炎外，其餘項目收入佔比不到一成。但其他市場增長潛力亦可觀。以遺傳病和罕見病、及神經學檢測市場為例，於2016年至2020年分別按23.3%及33.6%的複合年增長率增長，並預期到2025年將分別以33.3%及40.2%的複合年增長率增長至26.37億元及10.24億元。集團亦表明，將集中發展具龐大增長潛力、或與血液學特檢有重大協同效益的專科領域拓展業務。

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集團目前基本所有收入來自醫院客戶（逾99%），其銷售網絡已覆蓋中國31個省市逾600個縣市中的3000多家醫院。是次集資所得，便約有35%用於擴展銷售營銷活動，其餘約35%則用於分配至現有特檢服務的研發，以及商業化等。

目前港股共有13家新股同時招股，截至上周四，市場消息指康聖為同期認購反應最佳的新股，暫錄得超額認購160倍。事實上，康聖的同業、同為獨立臨牀檢測供應商龍頭企業金域醫學（603882）上周股價升幅亦可觀，創近5個月高位，都為康聖招股「間接打氣」。總結來說，康聖業務發展基礎穩固，收入平穩增長，加上「珠玉在前」、同屬醫療醫藥範疇的時代天使（6699）、及和黃醫藥（0013）成為近期新股市場的大贏家，都足以令康聖成為今期新股市場的焦點股份。

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