瑞銀李智穎：看好亞洲電動車及電池股

在《Money Monday》第230期(2019年12月30日出版)封面故事，瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆表示，內地個別電動車電池企業近來生產技術出現突破，已成為全球行業的新標準，業務發展理想，由此亦可見企業掌握最新及尖端技術的重要性。該封面故事提到，當時寧德時代（深：300750）剛宣布與德國寶馬集團簽訂長期（2020至2031年）金額達73億歐元的電池訂單，而比亞迪(1211)亦剛宣布與日本豐田簽訂協議合資成立純電動車的研發公司。

在過去一年半，不少電動車及電池股股價均顯著做好，比亞迪及寧德時代便分別勁升4.85倍及3.99倍（見圖2），前者晉身港股藍籌，後者則成為深圳股市市值最大的上市公司；胡一帆目前仍看好該板塊的前景，而她的同事李智穎則進一步介紹了相關投資機會。

全球五大電動車電池全屬亞洲公司

李智穎表示：「內地電動車股股價很波動，近來表現則很好，除了買電動車股外，亦可以留意電池股，原因是全球首五位的電池製造商均屬亞洲公司，而此市場在亞洲由目前至2025年每年可望增長45%，所以這是一個十分重要的板塊，值得大家關注。」

至於內地發展電動車的終極目標之一，李智穎認為是實現無人駕駛，但她指出，這既要配合5G網絡應用，亦要成功開發相關軟件，屬較長期的投資主題，現可先留意電動車及電池股。

中日印度印尼電動車銷量料高雙位數增長

瑞銀財富管理投資總監辦公室的研究報告提到，亞洲擁有約45億人口，現時已是全球最大的汽車市場，當未來由傳統燃油車向電動車轉型的過程中，由於全球電動汽車製造供應鏈大部分位於亞洲，有許多成熟公司和新創企業在此從事電池、電動馬達、充電器和其他零件製造以及上游電池原材料生產，令亞洲成為全球電動車行業核心驅動力，不僅在重要零件製造上處強勢地位，在自動化和電池壽命領域也頗具創新力，同時政府政策提供大力支持，諸多全球知名的汽車品牌和具發展潛力的新創企業落戶於此。

該報告預期，在2030年中國、日本、印度和印尼電動車市場的銷量有望接近2000萬輛，而目前銷量約200萬輛，這意味未來10年的年均複合增長率達36%。當中，中國屬主要市場，預計在2030年電動車銷量將由目前的180萬輛增加到近1800萬輛。其他幾個市場應會在從今年至2024 年取得雙位數快速增長，當中預計印尼、印度及日本的年均複合增長率將分別達97%、59%及45%。

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