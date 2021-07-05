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瑞銀胡一帆：美通脹來季回落 下半年看好中資股

【明報專訊】美國聯儲局可能宣布退市帶來的不明朗因素發酵，恒指及滬深300指數上周分別下跌3.34%或3.03%，今期封面故事由瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆，以及香港股票主管李智穎分析最新形勢。胡一帆預測，美國通脹上季見頂後，本季料高位徘徊，下季便會回落，聯儲局將有序退市，全球股市下半年仍然睇升，當中，她認為，由於近月內地製造業企業受壓，經濟增長亦略放緩，預料中央下半年將轉為推出更支持經濟的政策，故她尤其看好中資股下半年的表現；李智穎則認為可留意內地電動車結構增長機會。

明報記者 葉創成

《Money Monday》過去3期封面故事訪問各大專家分析美國聯儲局擬於下半年宣布退市帶來的影響，港股上周亦終於出現明顯調整，恒指下跌977點或3.34%，屬2月末周以來逾4個月最大跌幅；除了美國貨幣政策外，內地經濟數據及政策方向同樣對港股舉足輕重，國家統計局在未來兩周將會公布6月以至上半年一系列經濟數據（見表1），今期封面故事請來瑞銀胡一帆就此詳細分析，並且預測內地政策將如何因應最新經濟形勢轉向，以及為中資股帶來的投資機會。

內地生產物價急漲 消費物價受控

胡一帆預測，內地經濟增長首季按年增長18.3%，由於上季開始新冠病毒疫情去年同期帶來的低基數影響將遞減，上季經濟增長料放緩到7.5%至8%，下半年經濟增長會再減慢到5.5%至6%

《Money Monday》第302期封面故事已指出，反映上游通脹、工業生產者出廠價格的生產物價指數（PPI）於5月按年飈9%，不單較4月的6.8%升幅加快，也高過市場預期的8.5%升幅，並且屬2008年9月、近13年以來增長最快，為股市埋下陰霾。胡一帆分析，內地PPI通脹近月急升，原因之一是全球大宗商品價格期內快速上漲推高通脹，亦附合全球趨勢，預料上月按年增長將會進一步加快到9%至10%，本季則會維持在高位，下季始會略為回落，當中亦涉及基數效應，「估計即使下季PPI增長料比較溫和，但也不會太低，原因是去年全年、包括第四季的PPI也屬負數」。

胡一帆表示，雖然5月內地PPI增長高達9%，惟該月消費物價指數（CPI）卻僅溫和上漲1.3%，反映通脹暫時控制在生產者製造業層面，未有傳導至消費者，當中有三個原因，她解釋說：「第一，內地中游產品競爭非常激烈，製造業很難加價把成本上升壓力轉嫁出去，也是說，議價能力不強；第二，內地石油等能源相關產品由發改委定價，這帶來價格的穩定性，例如去年全球石油價格大跌時，內地石油產品價格也沒有跟隨大跌，而今年踏入大宗商品漲價周期，此機制也能保障有關價格不會上升過快；第三，內地CPI與食品價格非常相關，今年以來CPI增長溫和，原因是豬肉價格進入下行周期，背景是2019年非洲瘟疫造成豬肉價格大幅上漲後，過去兩年生豬養殖上升令供應增加」。

成本漲運費貴人幣升 出口企業挑戰大

雖然內地CPI通脹仍然受控，惟胡一帆認為，近月PPI急漲及其他原因為製造業、特別是出口相關的製造業帶來挑戰，「今年以來內地PPI急漲令製造業、中游企業利潤率跌到很低，背景是大宗商品價格上漲，而且期內出口也有一系列貨運問題，加上人民幣匯價上漲，也給出口帶來一些壓力」。事實上，反映中小企表現的財新中國製造業採購經理指數（PMI）6月跌至51.3，延續去年11月由高見54.9點後反覆回落的趨勢（見圖1）。

基於上述情况，胡一帆預期，中央下半年會在政策上為內地製造業提供支持，至於具體支持性的政策，或包括鼓勵銀行向中游中小企業提供貸款，也會鼓勵大宗商品企業增加生產。

人行釋出正面流動性信號

胡一帆表示，雖然她預測內地PPI今年全年上漲5%至6%，屬較高水平，惟期內CPI料僅增長2%，仍屬溫和；由於CPI屬人民銀行較重視的通脹數據，她預計當局下半年不需要因為通脹升溫而要收緊銀根，反而有機會較上半年略為放鬆政策，「我們看見（人行銀行藉着公開市場操作令）第一季淨流出3000多億元人民幣，第二季持平，上星期（6月末周）則看到央行在市場作出約500億元人民幣淨投放，所以流動性已出現比較正面的信號。我覺得審視內地流動性最重要還是看信貸增長，今年中央加強對房地產以及地方融資平台的調控，信貸增長的確有下行壓力，全年料僅增長11%（見圖2），當中第二季增長比較慢，第三、四季隨着地方政府發債增加，預料會維持相對溫和增速。總體而言，我們覺得從政策而言，下半年對比上半年不是更緊，而是轉為更支持的政策」。

中小型股料續跑贏大型股

恒指及滬深300指數今年以來分別上升3.96%及下跌2.50%，跑輸歐美發達國家股市（見表2），不過，胡一帆預測，隨着中央在下半年推出更支持經濟的政策，下半年中資股表現會跑贏歐美股市。

今年以來環球股市中小型股跑贏大型股，例如恒生小型股指數及中型股指數分別上升14.38%及7.42%均跑贏恒指期內的3.96%升幅，胡一帆預期，此趨勢在下半年仍會持續，並教路現階段選股要留意兩大因素，「雖然我們覺得股市還有上升空間，但是我們也要為美國國債孳息率回升作好準備，今年2月至3月中旬該長債息率上升便曾為股市帶來下調壓力，特別是令高估值的股票出現調整，這體現在科技股板塊上面；另外，我們要選擇在通脹上升時有議價能力的公司。

另外，國家主席習近平去年9月22日在聯合國大會發言時宣布，中國碳排放將於2030年前達到高峰，2060年前做到碳中和，胡一帆指出，內地減碳所需要的「綠色科技」屬重大投資主題，而位於上海的全國碳排放交易所料於下半年正式運作，亦屬市場焦點。

提防四大風險 攻守兼備分散投資

風險方面，胡一帆指出，「第一是通脹持續高於預期，第二是經濟增長不如預期，第三是疫情重來，第四是美聯儲退市引發恐慌」，因此她強調投資者要分散投資、攻守兼備，除了中資股外，亦可留意短年期高息內房債，以及市場波動時往往有表現的對冲基金，並考慮以期權等衍生工具對冲風險。

[封面故事]

相關字詞﹕基建投資 中資股 通脹 瑞銀財富管理胡一帆

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