赴美上市不足一周 滴滴出行遭令下架

被指泄漏用戶道路數據予美國

翻查資料，上周三（6月30日），有社交媒體用戶在微博上質疑滴滴轉移數據。其後國家網信辦在上周五（7月2日）宣布，已經啟動對滴滴出行的審查，並即時停止滴滴的用戶註冊。網信辦未有提到調查具體方向，僅指是「為防範國家數據安全風險，維護國家安全，保障公共利益」。受消息拖累，滴滴當日股價下跌逾5%。

滴滴全球公司副總裁李敏在網信辦宣布介入調查後，曾在微博上發帖，強調滴滴和眾多在海外上市的中國企業一樣，包括用戶及道路等國內數據，都是存放在國內的伺服器中，不會把數據交給美國。

網信辦昨晚進一步表示，根據舉報，經檢測核實，「滴滴出行」App存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題。國家互聯網信息辦公室依據《中華人民共和國網絡安全法》相關規定，通知應用商店將「滴滴出行」App下架，要求滴滴出行科技有限公司嚴格按照法律要求，參照國家有關標準，認真整改存在的問題，切實保障廣大用戶個人信息安全。