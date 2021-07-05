疫情趨穩定 商戶援助計劃料毋須加碼

王國龍稱，「商戶同舟」計劃的6億元資金大部分已投放，並指隨着疫情轉穩，支援港商戶已不用再加碼，至於廣州疫情近期逐漸回穩，他們正協助商戶在旗下廣州商場重新開業。

商場翻新近完成 將做好資產管理

在港方面，領展已在5、6月份推出現金券換領活動，涉資1400萬元，冀幫助受疫情嚴重影響的中式食肆商戶吸引客戶。他們亦會於7月份在旗下街市引入支付工具Alipay，助商戶增加收費渠道。過去領展每年投入巨資提升物業資產價值，將原有設計欠佳的公屋商場翻新，按最新年度業績公告，集團仍擬投放逾10億元提升資產。不過，王國龍提到，資產提升計劃耗費不菲，加上過去一年受疫情影響，實際換取的回報率稍差。他表示，基於旗下大量商場已陸續完成翻新，將來會更注重做好資產管理，例如做一些成本效益更佳的推廣活動，及透過較簡單的設計改動，不用動輒封場大翻新，帶動更多人流消費。至於電商的冒起，他認為有助內地商場商戶對準消費者需求，從而提升銷售，令租戶組合有更佳搭配，然而就算領展跨越中港經營商場，現階段他不認為發展跨境電商或會員計劃會對旗下商場經營帶來幫助。