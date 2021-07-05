經濟

領展研購海外寫字樓 減依賴港市場王國龍稱留意星日辦公室投資機會

【明報專訊】近年領展（0823）頻頻收購內地及海外新項目，並部署擴大寫字樓組合，集團行政總裁王國龍稱此舉有助分散投資，避免經營被單一市場經濟周期影響，協助集團保持信貸A級評級，同時令集團在2020/21年度派息按年增1%。他表示，擴闊地理上的經營範圍有助降低融資成本，亦可令集團在物色項目時出價更進取，他們現正在新加坡及日本物色投資寫字樓的機會。

明報記者

據截至今年3月底止的去年度業績，領展來自本港業務收入佔比仍超過九成。王國龍表示，領展近年分散投資到內地、英國及澳洲，避免受單一地區的經濟起伏衝擊。在完成收購英國The Cabot及澳洲100 Market Street兩幢商廈後，即使旗下中、港的商場面對新冠病毒疫情壓力，仍能在2020/21年度確保派息按年增長1%。同時這也有助他們獲得標準普爾等維持A級評級及降低融資成本，加上目前負債比率才大約20%，令他們競購新項目時可以更進取。

負債比率20% 競購項目可更進取

領展現時在英、澳的門戶城市主要收購寫字樓為主，在內地則主力收購樓面逾100萬平方呎的商場。王國龍表示，由於外國零售商場面對防疫措施限制，既不易調整租金、調整租戶組合時重新裝修亦受到限制，因此現階段先考慮收購獲長租約支持、買賣流通性較高的寫字樓為主。他表示，就算在新加坡及日本研究收購，亦會優先物色寫字樓項目，將來才伺機收購商場。目前集團的寫字樓在整體組合佔比約10.8%，距離20%的目標仍有頗遠。

另外，領展近期曾經出手競投銅鑼灣加路連山道商業項目。王國龍稱「香港是領展的家」，若有好項目定會有興趣，但是可參與的項目不多，因此參與上次競投後，繼續在內地物色項目。目前領展在內地的寫字樓項目只有上海領展企業廣場，王國龍稱，即使當地寫字樓供應增加，卻因為項目設計超前並取得LEED環保評級，在吸納租戶時保持競爭力。

2035年實現淨「零排放」

至於領展6個內地商場，分別位於北上廣深、長三角及大灣區的地鐵沿線上，面積合共逾100萬平方呎，他坦言，在經濟較差時，現有樓面規模較易找來租客「填滿」，商場搞活動時亦令商戶更易接觸目標消費群而受益。為配合長遠發展，王國龍稱，領展會爭取到2035年實現淨「零排放」，每5年會審查，並且推動旗下商場採用太陽能發電，過去10年耗電度數更大減40%。他們亦有目標將可持續發展及環境、社會責任與管治（ESG）相關的融資佔比，提高至佔總借貸30%。

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