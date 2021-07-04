經濟
馮其十 神州新形勢

中國經濟

內地再迎「史上最難就業季」

【明報專訊】內地又迎來一年「史上最難就業季」。由於高校畢業生人數年年創下新高，幾乎是自2013年以來，每年都是「史上最難就業季」。

上 / 下一篇新聞