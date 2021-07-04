Eric Kung：培養複雜型領導戰勝複雜環境

看到這裏，讀者可能會有疑問，那究竟什麼是複雜型領導？複雜型領導理論的基礎，是假設機構或組織正面對着環境改變， 而組織內的每位成員都能夠具備條件作出反應，同時自發性地付諸行動及執行，並且彼此間能夠自然而且和諧地作出調整，同步前行；這情况就好比大自然界中的鳥群或魚群一樣，因應環境改變而懂得集體調整並轉向。與此同時，複雜型領導理論中，強調集體領導、人際網絡，以及組織成員之間的互相連結，是實踐複雜型領導的重要基礎。

因應環境懂得集體調整並轉向

然而在過去兩年，我看到了複雜型領導的管理方式是相當重要。眾所周知，COVID-19在2020至2021年為所有組織及政府帶來了前所未有的挑戰，包括內部工作狀態及應對外在環境各種不同層面的改變，大家甚至可以預視在未來幾年，這種「改變」的狀態都可能持續存在。

舉例：在家工作儼然成為一種常態，近乎所有組織成員都被迫在家獨立工作，這令到團隊成員之間必須透過網絡及各種通訊軟件互相聯絡，他們除了要具備在家獨立工作的能力外，團隊成員之間同時亦要相互依賴以應對眼前的改變與挑戰。而當身處的環境出現威脅或機會，構成此環境的成員便需要具備意識去察覺、檢測，並回應這些威脅或機會，即使過程中他們和上司仍然維持聯繫，但目前的工作環境是，他們的上司可能也正在世界某個角落，像其他成員一樣在家工作，那種溝通未必是最及時的。於是組織內每位成員是否都能具備條件及反應去面對改變？這成為了重要關鍵！

期待成員能主動做出回應

面對「改變」成為新常態，前線同事在適應、領導者與管理者們也在適應，就連整體組織其實也在適應這種「由下而上」的方式，一個龐大的實體組織，剎那間被迫分散到不同網絡或地區中，在這樣的情况下，我們期待組織成員能夠基於個人的最佳判斷與職業道德，主動地做出回應，甚至是行動。

究竟如何去實踐複雜型領導？領導者們可通過以下三條問題初步評估團隊是否能夠適應快速改變的環境：

「你的員工是否做好準備，可以獨立反應並行動？」

「你的員工是否有能力自行做出必要的判斷和決策？」

「你的中級及高級管理員工是否願意且能夠賦權予其團隊成員，以應對這些變化和挑戰並有所行動？」

這三個問題早已不單止是學術研究主題，而是審視你的機構能否在2021年之後繼續生存，並且對增強團隊能力至關重要。在這個複雜環境中繼續應對挑戰，您準備好了嗎？你的團隊也同樣做好準備了嗎？

Human Dynamic

[Eric Kung 「變」出商機]