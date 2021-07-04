早年種下恩怨 喬布斯與蓋茨時敵時友

1970年代後期，微軟不少收入都來自為Apple II個人電腦編寫軟件。至1980年代，喬布斯着手建立Mac機的原型，由於受到施樂（Xerox）電腦的圖形用戶界面（GUI）啟發，喬布斯要求蓋茨為其編寫軟件，打造圖像化的簡易電腦界面，並提供文書處理、圖表及電子表格等功能。

八十年代雙方互相指控抄襲

當微軟於1985年發布第一代Windows作業系統，喬布斯非常憤怒，指摘蓋茨盜用了他的概念。根據傳記作家Walter Isaacson在《喬布斯傳》講法，當時喬布斯找蓋茨對質，蓋茨回應道：「我認為此事可以有多於一種的看法，我想這更像是我們都有一位名叫施樂的富有鄰居，我闖入他家準備偷電視機，卻發現你已經偷了。」

直至近年蓋茨再被問及此事時，他強調無論蘋果和微軟也沒有侵犯施樂的知識產權，稱微軟與蘋果同樣受惠於施樂的圖形界面，施樂的設計為Mac機和Windows展示了發展方向。

當年為了誰抄襲了誰的爭議，喬布斯與蓋茨關係緊張。由於Apple III電腦的銷售未如理想，為蘋果帶來重大損失，喬布斯最終亦於1985年離開蘋果。他同年建立了NeXT電腦公司，其後發展出OPENSTEP作業系統，蘋果最終於1996年收購了NeXT，讓喬布斯重返蘋果，而OPENSTEP亦成了蘋果Mac OS X作業系統的基礎。

九十年代蓋茨出手打救蘋果

在喬布斯於1997年重掌帥印之際，蘋果陷入存亡危機。隨着IBM步步進逼，蘋果的資金幾乎耗盡，而蘋果狀告微軟侵權也花掉不少錢。為挽救蘋果，喬布斯不惜向對手蓋茨求助，在電話向對方闡明利害，表示蘋果與微軟之間，毋須一定是零和遊戲，因為蘋果贏不了微軟。

部分分析指出，在八九十年代，蘋果與微軟的市場頗為不同。蘋果的重點是發展硬件，而微軟是提供軟件，兩家公司的很多產品並非直接競爭，它們的衝突更多關於Mac機與PC機之間的電腦文化之爭。

蓋茨意識到雙方休戰的好處，決定向蘋果注資1.5億美元，換取蘋果結束與微軟的訟戰，並同時讓微軟的Office辦公室軟件可用於Mac機，而微軟的Internet Explorer也成為了Mac機的默認瀏覽器，助微軟擊敗競爭對手Netscape。

據稱，蓋茨決定打救蘋果，部分由於蘋果一旦倒閉，微軟面臨的反壟斷調查壓力將會更大。在蓋茨答應出手襄助後，喬布斯向他說：「謝謝你。世界變得更美好。」這句話也在1997年8月成了《時代》雜誌的封面標題（圖）。不過時至今日，兩家公司仍繼續競爭。

[企業地球村]