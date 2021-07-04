微軟新Windows開放平台 挑釁蘋果

資料來源：華爾街日報、CNBC、商業內幕、財富雜誌

新一代的Windows系統將首次引入Android軟件，用戶今年稍後可在微軟的應用程式商店Microsoft Store搜尋Android軟件，並透過亞馬遜（Amazon，AMZN）應用商店進行下載。微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella）介紹新作業系統時強調「世界需要更開放的平台」，希望Windows可盡量與更多產品配合使用。CNBC形容此番言論，實際是將微軟置於蘋果封閉生態圈的對立面。

蘋果質疑微軟借Epic打擊App Store

納德拉強調，微軟希望消除目前不同系統之間存在的障礙，為開發者提供更多選擇和聯繫方式，各應用程式可在Windows系統打造自己的平台，從而發展出比Windows更偉大的事物。納德拉的表態，與熱門遊戲《要塞英雄》（Fortnite）的開發商Epic Games向蘋果爭取開放平台的理念一致。蘋果亦因此質疑微軟借助Epic打擊App Store。

去年8月，蘋果因應用程式商店的支付問題，與Epic勢成水火。當時Epic試圖繞過蘋果的軟件內付款機制，因而被蘋果將其遊戲從App Store下架。Epic為此入稟加州北區地方法院控告蘋果壟斷市場。這場訟戰被外界喻為大衛與巨人哥利亞之間的較量，但蘋果認為事件並非如此簡單，指摘微軟是Epic訴訟的幕後黑手。

在Epic入稟法院前，蘋果曾阻止微軟的遊戲串流服務平台在App Store上架，原因是蘋果堅持每款雲遊戲都要作為獨立軟件發布，令微軟不滿蘋果窒礙了其迅速發展的遊戲業務。

在Epic狀告蘋果後，微軟公開為Epic站台。微軟負責遊戲、媒體和娛樂業務發展副總裁賴特（Lori Wright）更應Epic傳召，在庭上充當證人，談論微軟試圖將遊戲串流服務套餐Game Pass Ultimate引入蘋果App Store的失敗經歷。賴特質疑，蘋果對待微軟產品的方式，不同於對待Netflix（NFLX）等串流媒體。

微軟上月底發布的Windows 11，被視為微軟對蘋果App Store控制權的另一重擊。蘋果一直強調之所以對App Store進行嚴格控制，是為了向用戶提供更有效的私隱保障及網絡安全。不過部分軟件開發商質疑，蘋果不公平地利用自身的影響力，壟斷了接觸10億iPhone用戶的渠道。

科技諮詢和研究機構Moor Insights & Strategy總裁穆爾黑德（Patrick Moorhead）稱，微軟與蘋果一直以來的關係亦敵亦友，在兩者之間來回轉換，如今他們又回復敵對的關係。

不強制用微軟支付系統

倘使用仍要付銷售額15%

微軟目前試圖將自己塑造成軟件開發商的守護者，不強制開發商在Windows 11使用微軟的支付系統。不過如開發者仍想使用微軟支付系統，他們仍要向微軟支付銷售額的15%，而遊戲開發商的收費則為12%。

爭奪AR及VR市場 料衝突持續

直至近期之前，蘋果和微軟似乎都傾向在公開場合保持和平。在2014年接任微軟行政總裁的納德拉，上任初期的重任之一，就是將微軟的Office生產力應用程式引入蘋果iPad。目前微軟和蘋果都在為即將打響的擴增實境（AR）及增強和虛擬實境（VR）市場爭奪戰做準備。該市場被認為是網上領域的新陣地，料雙方衝突仍將持續。

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