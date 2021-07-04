政府消費券今起登記 八達通伙港鐵新地商場加推優惠

該公司指出，市民沿用手上任何八達通卡即可登記，填寫八達通卡號碼後，一個步驟即可於政府消費券計劃網站完成電子登記。再將該卡加入八達通App，可先獲18元增值額。

市民可用任何八達通卡登記

憑該卡以200元或以上交易累計，連續兩個月單月消費滿1000元，可獲100元增值額，因此共可獲118元增值額。

該公司更伙拍超過30個港鐵商場及新地商場，推出尊享飲食購物獎賞。12個港鐵商場於7月4日至8月18日期間，推出八達通卡飲食購物優惠高達八三折。若於指定商場的時裝及美容商戶消費滿500元，便即減50元電子優惠券。當於指定商場的餐飲食肆消費滿300元或200元，即減50元或20元電子優惠券。

而22個新地商場於8月1日至12月31日送出總值逾300萬元的電子現金券。只要消費滿600元，即送30元電子現金券，可作任何消費用途。

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