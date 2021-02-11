阿聯酋仍反對方案 OPEC+周一繼續商討

雖然油組未達成增產協議，推動市場供應進一步緊張，不過，美股能源股上周五出現回吐，標普能源股行業指數收報413.52點，下跌0.2%，全周則下跌1.08%。

伊朗：西方撤制裁即重返市場

彭博社引述與會代表稱，雖然多數油組成員國與盟國支持在8月至12月期間，每日增加40萬桶，同時將更廣泛的供應協議期限延長，但阿聯酋仍堅決反對。

伊朗石油部長尚甘尼在周五在會議表示，不論油組的決定為何，一旦西方國家解除制裁，伊朗將迅速返回石油市場。

油組數據顯示，隨着經濟復蘇增加燃油消耗，曾經高脹的石油庫存已回落至平均水平。油組秘書長Mohammad Barkindo上周二表示，下半年的需求將比今年上半年高出每日500萬桶。

美油氣活躍鑽機量4周三度增加

另一方面，因應全球石油需求上升，美國油氣活躍鑽機數量在四周內第三度增加，能源服務公司貝克休斯表示，截至上周五（2日），全周鑽機增加5部至475部，為2020年4月以來最多。