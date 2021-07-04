美股三大指數創新高 中概股逆市跌

滴滴股價開市急挫11%

根據法規，當局應自發出通告當日起，30個工作日內完成初步審查，情况複雜者可延長15個工作日，意味滴滴或需要到8月中至9月初，才會完成審查。有內地網民質疑滴滴會將用戶數據交予美國，滴滴副總裁李敏昨日在微博反駁指是惡意造謠，內地用戶數據都是存放在國內服務器。

除了網絡安全審查，市監總局在上周五公布擬修訂價格違法行政處罰，新增針對電子商務平台內容。消息拖累電商股表現，上周二（29日）上市的生鮮食品電商叮咚買菜（美：DDL）跌11.54%，報28.81美元，上市6日的每日優鮮（美：MF）則較上市價潛水三成，收跌2.83%，報8.59美元。多隻電商股在美股時段延續港股跌勢，阿里巴巴ADR（美：BABA）折合報211.11港元，較港股（9988）收市低0.42%。

此外，《華爾街日報》引述消息人士稱，檢察官正就電動卡車初創公司Lordstown（美：RIDE）誇大汽車銷售展開調查。公司在6月初發布公告，指其現金不足維持營運一年，董事會調查後將創辦人解僱，美國證交會亦已進行調查。Lordstown周五跌10.82%，另一間電動卡車股Wokrhouse（美：WKHS）則跌9.4%。

Lordstown疑誇大銷售受查

美國周五公布的6月份新增就業數據好過預期，市場認為近月數據利好，但未足以推動聯儲局加快升息，推動美股三大指數創新高，納指升0.81%報14,639點，連續7日破頂。標指升0.75%報4352點，道指升0.44%報34,786點。總結全周，納指上升1.9%，標指上升1.7%，道指上升1%。

ADR港股比例指數升0.31%

恒指夜期受惠美股提振，上升0.61%收報28,320點，高水10點。ADR港股比例指數報28,397點，升0.31%。