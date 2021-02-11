啟德維港1號首輪400伙沽逾九成 大手客斥逾3600萬購2個3房戶 最快今加推

明報記者 甘潔瑩

維港1號為啟德跑道區首個住宅項目，昨日首推400伙，折實售價由656.3萬元起，整批折實均呎24,240元。項目在開售前共收逾7500張入票、超額認購約18倍。

發展商分兩個時段進行銷售，A組大手客及B組散客時段，大手客優先揀樓，他們需要在昨日早上8時至11時，按其籌號分階段到達項目售樓處報到，買家最多可選購5伙。B組散客則在下午12時30分起報到，買家最多可購2伙。

同區HENLEY I售8伙

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行有買家以逾3600萬元購入兩間3房單位。他續稱，疫情受控，加上低息環境下，今年上半年一手成交錄約8700宗，較去年同期上升約27%，料下半年走勢繼續向好，估計7月一手成交可達2000宗。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該行錄得多組大手買家入市，其中最大手的客戶「一客兩食」，以約1800萬元購入1伙1房及1伙兩房單位作投資用途。

維港1號熱賣，帶動同區另一新盤、恒地（0012）THE HENLEY I，單日售出8伙，其中低座C座3樓G室，屬實用面積208方呎開放式戶，以607.8萬元售出，實呎29,224元。

南灣推連平台特色戶招標

此外，新盤氣氛熾熱，個別發展商乘旺勢推出餘貨單位招標。由新地（0016）及嘉里（0683）合作發展的鴨脷洲分層豪宅南灣，近日則上載新銷售安排，推出5座7樓A室連平台特色戶，連同一個車位，在本周二（7月6日）上午11時至晚上7時招標。該單位實用面積1168方呎，屬1房連套房及儲物室間隔，附設54方呎平台。招標文件另顯示，單位每月管理費5450元。

EIGHT STAR STREET

招標1伙指引價4888萬

另太古地產（1972）旗下灣仔EIGHT STAR STREET亦推出一伙招標，單位為21樓A室，實用面積913方呎，3房間隔，指引價為4888萬元、即指引呎價53,538元，而單位招標期由7月6日至9月15日。