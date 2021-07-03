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2021年7月3日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
市監局增罰則 科網股累恒指挫500點 近50億北水沽騰訊美團
恒指逾百牛證打靶 無礙資金續流入
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上半年豪宅價升逾8% 跑贏大市 分析：樓價指數料下月破頂
21 BORRETT ROAD本月開齋 4房呎售8.3萬
迎潮流The Campton會所設直播及電競空間
「舖王」家族葵涌工廈傳獲9億洽購至尾聲
新地橫窩仔街申改則 增283伙
荃灣二手旺 柏傲灣4房4年賺兩成
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陸振球：豪宅租金回升 經濟開始復蘇
周末睇樓好去處
維港1號海景吸客 跑道區首新盤登場
擬建地下購物街 1500米全港最長
中國海外 跑道區大地主
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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