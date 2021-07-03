荃灣二手旺 柏傲灣4房4年賺兩成

愉景新城連環兩成交 業主均賺逾兩倍

美聯物業高級分區營業經理何振榮表示，荃灣愉景新城新近連錄兩宗成交；其中2座低層H室，屬實用面積682方呎3房間隔，原業主去年叫價約1000萬元，經議價後微減12萬或1.2%，終以988萬元成交，實呎14,487元；原業主2007年6月以約265萬元購入，持貨14年，帳面獲利約723萬元，物業升值約2.7倍。

另愉景新城9座高層C室，實用約477方呎2房間隔，獲首置客議價後以773.8萬元成交、實呎16,222元；原業主2008年9月份以約237.5萬元購入，持貨近13年，帳面獲利約536.3萬元，物業升值約2.3倍。

另外，馬灣珀麗灣6月全月錄約21宗成交，較5月下跌15宗或42%；中原地產高級資深分區營業經理溫詩雁表示，珀麗灣新錄23座高層F室易手，屬實用532方呎兩房間隔，以市價733萬元沽出、實呎13,778元；原業主於2010年以330萬元買入，持貨11年，帳面獲利403萬元，升值約1.2倍。