新地橫窩仔街申改則 增283伙

新地上月底提交發展新方案，其中安泰工業中心擬建1幢31層高住宅，總樓面約20.1萬方呎，較獲批方案增3.35萬方呎或20%，由原先327伙增加42%至465伙，單位平均面積減少16%至432方呎，新方案亦在單位間隔上作調動，由原先開放式及1房戶為主，改以1房和2房戶作主打。

據城規會文件顯示，整個項目擬以6.1倍地積比率作發展，較2015年獲批方案增22%，其中6倍作住宅發展，擬建5幢31層高住宅大廈，較舊方案建6幢24層住宅大廈，大廈減少1幢，但每幢就增7層，單位總數由1047伙增27%至1330伙，另0.1倍地積比率作幼兒中心發展。

嘉里伙萊蒙發展元朗農地

另嘉里（0683）公布，向萊蒙國際（3688）購入持有元朗十八鄉路及大棠路兩幅農地的兩間項目公司各50%股權，據悉涉資約3.15億元。有關地皮正申請作住宅發展，待完成相關程序後，預計可興建樓面分別24.5萬及3.64萬方呎。