「舖王」家族葵涌工廈傳獲9億洽購至尾聲

翻查資料，中央工業大廈原由興勝創建（0896）等持有，興勝曾向城規會申請活化工廈，並獲批申請，但在2019年8月以約11億元售予舖王鄧成波家族。

若成功售出 帳面或蝕兩成

據了解，鄧氏家族購入後，向城規會申請重建為1幢31層高酒店，提供1196間房，涉總樓面約27.59萬方呎，並獲批准其改劃申請。

另外，商舖買賣持續暢旺，市場消息稱，宏安地產（1243）去年10月以1950萬元購入的長沙灣青山道220號至240號地下D舖，以2840萬元連租約沽出，商舖面積550方呎、呎價51,636元，即宏安地產持貨約8個月，帳面獲利890萬元或46%。

據悉，上述商舖現租予牙醫作為診所，月租約7萬元，即買家可享租金回報3厘。

宏安沽長沙灣地舖 8個月賺近五成

宏安地產近月活躍於商舖買賣，早前伙長實（1113）執行董事趙國雄兒子趙朗等，以3億元向新世界（0017）購入屯門The Parkville天生樓地下及1樓舖位，總樓面約1.39萬方呎，呎價約2.16萬元。

此外，宏安地產早前亦以7200萬元、連租約沽出土瓜灣馬頭角道47至55號地下D舖，呎價約2.8萬元，持貨2年，帳賺970萬元或16%。