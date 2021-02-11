21 BORRETT ROAD本月開齋 4房呎售8.3萬

九龍亦錄得多宗成交，永義（1218）九龍塘延文禮士道雋睿新錄兩房戶成交，以1391.3萬元售出2座7樓B室、屬兩房間隔，實用403方呎、實呎34,523元，買家可獲送贈家具優惠。

會德豐、信置（0083）和嘉華（0173）等合作的西南九龍長沙灣維港滙III，最新售出兩伙，其中2座22樓B室，以874.06萬元成交，實用312方呎1房戶、實呎28,015元。會德豐同系將軍澳MONTEREY錄特色戶成交，為3座19樓D室、3房連天台，實用759方另連563方呎天台，以2116.4萬元成交、實呎27,884元。

The Campton獲批滿意紙 餘貨46伙

另萬科香港市場營銷與客戶關係部副總裁劉淑貞表示，集團旗下長沙灣The Campton，已於6月獲批滿意紙，目前開始收樓；項目去年推出至今累售421伙，佔項目單位總數467伙的90%，套現總額逾36.4億元。劉續稱，項目仍有46伙待售，其中9伙為招標形式發售，餘貨最低入場戶型為1房，折實價782.4萬元，售價最高戶型屬3房間隔，折實價1318萬元。

新界方面，鷹君（0041）已屆現樓的大埔白石角朗​濤，最新以招標售出3座5樓B室，成交價3111.7萬元，屬3房間隔、實用1350方呎、實呎23,050元。