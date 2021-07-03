上半年豪宅價升逾8% 跑贏大市 分析：樓價指數料下月破頂

明報記者 郭雯慧

據中原數據顯示，相對CCL（大型單位）上半年累升逾8%，其他三項整體指數，上半年同期累積升幅均稍落後，當中CCL（中小型單位）累升6.69%、CCL上半年累升6.90%、反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass累升6.53%。四大分區方面，上半年以新界西CCL Mass升幅最標青，該區樓價指數期內累升9.88%，跑贏新界東CCL Mass累升6.31%。至於市區，九龍CCL Mass期內累升6.03%、港島CCL Mass累升4.49%。

新界西樓價升近一成最勁

同時，昨天公布、具體反映6月7日至13日市况的CCL，最新報188.38點，是2019年8月、即97周後即約22個月新高，按周升0.15%，與2019年6月底錄得的歷史高位190.48點僅相差1.1%。

另CCL Mass報191.01點，創100周（即2019年7月後）、即約23個月新高，按周升0.06%；CCL（中小型單位）報188.51點，創97周新高，按周升0.04%；CCL（大型單位）報187.72點，創101周（即2019年7月後）、同約23個月新高，按周升0.73%。CCL、CCL Mass及CCL（中小型單位）同樣連升4周，分別升2.55%、2.11及2.34%，而 CCL（大型單位）連升4周共2.08%。上述CCL四大整體指數齊升4周，是2019年5月、即109周即約25個月來首現。

分區方面，港島CCL Mass最新報194.28點，按周升0.77%；九龍CCL Mass報185.97點，按周跌0.07%；新界東CCL Mass報202.30點，按周跌0.21%；新界西CCL Mass報175.22點，按周跌0.33%。

林一鳴：料中價樓升幅加快

資深地產分析員林一鳴表示，近日各大新盤連環加推單位應市，反映現時一二手物業皆求過於供，料下半年樓價持續上升，全年升幅約5%至10%，料CCL最快8月破頂。他續稱，買家以香港人為主的600萬至1000萬元單位，整體交投量會比以「新香港人」為主的3000萬至4000萬元豪宅多，中價樓樓價升幅料會加快。