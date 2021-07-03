羅賓漢招股書揭首季收入增3倍

緊急融資應對網紅股保證金 首季蝕14億美元

羅賓漢計劃在納斯達克交易所上市，股票代碼為HOOD。招股書披露，羅賓漢的收入持續實現爆炸式增長，去年收入增至9.59億美元，較2019年增長逾兩倍。全年利潤為700萬美元。今年首季羅賓漢的收入按年增長3倍以上，達到5.22億美元。

今年首季羅賓漢的交易相關收入達4.2億美元，相當於每5美元的收入，就有超過4美元來自客戶交易。不過上述業務主要包括極具爭議的訂單流付款（PFOF），把客戶的股票、期權和加密貨幣交易訂單，轉讓給高頻交易商以賺取佣金。受惠於年初的散戶交易狂潮，羅賓漢在截至3月底，存有資金的羅賓漢帳戶數目增至1800萬個，較去年同期增長1.5倍。儘管用戶和交易收入增加，但羅賓漢今年首季虧損14億美元，這與今年1月底遊戲驛站（GameStop，GME）等「網紅股」升勢最急時的緊急融資有關。當時羅賓漢急忙向投資者籌集35億美元，以應對清算所的追加保證金要求。

（綜合報道）

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