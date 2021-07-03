Tesla次季交付量再新高 略遜預期

Model S Plaid傳起火 股價變動微

特斯拉公布，上季交付201,250輛電動車，低於分析師預期的207,000輛，但打破了首季所創的184,800輛交付紀錄。特斯拉次季合共生產206,421輛電動車，較首季高出2.6萬輛，不過上季生產的新車大部分是價格大眾化的Model 3和Model Y。至於近期開始交Model S Plaid傳出了起火事件。事故中的費城車主代表律師表示，出事的新車上周末才落地，車主本周二駕駛該車時突然冒煙，繼而起火，急欲逃生的車主一度無法打開車門，幸而最終安全逃生，而車子則完全燒毀，事故原因有待調查。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，已獲悉事故，正聯絡車廠及相關機構。

馬斯克發帖 寶貝狗狗幣價倍升

被稱為「狗狗幣教父」的特斯拉行政總裁馬斯克，近日為「狗狗幣」剛出生1個月的兒子「寶貝狗狗幣」（Baby Doge Coin）宣傳。他模仿《鯊魚寶寶》（Baby Shark）的歌詞在Twitter發帖：「Baby Doge, doo, doo…… 」，令babydoge成為熱門話題，該加密貨幣的價格亦隨之飈升逾1倍。根據CoinGecko的數據，「寶貝狗狗幣」的價格由馬斯克周四發帖前的0.000000000916美元，升至0.000000002000美元。「狗狗幣」昨在0.24美元水平徘徊。

（綜合報道）

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