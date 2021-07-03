美上月新職85萬個勝預期 更多人重返職場 失業率升至5.9%

不過由於內地網絡安全審查辦公室對滴滴出行（DIDI）啟動網絡安全審查，滴滴股價午夜前跌近6%。波音一架737貨機在夏威夷附近水域緊急降落，波音股價早段跌2%。

美股三大指數向上 標指納指再創新高

美國總統拜登昨表示，強勁的職位數據，證明他的經濟計劃及全國疫苗接種措施效果比預期好，「更多的職位，更高的薪酬，是良好的搭配。總括而言，我們的經濟正在發展，而疫情正在遠離。」 他又重申，美國必須繼續為經濟復蘇進行投資。

經濟師料美次季GDP增長近10%

部分分析師指出，招聘速度加快證明經濟復蘇的動力持續，緩解了勞動力短缺的憂慮，這將有助紓緩市場人士對薪酬持續增長的擔憂。美國自去年3月底疫情惡化以來所損失的2200萬個職位，目前已恢復了大部分，最新職位數字較疫情爆發前少650萬個。摩通資產管理全球市場策略師Hugh Gimber指出，美國就業市場持續回暖，但熱度尚未足以令聯儲局採取更鷹派的貨幣政策。

隨着經濟活動持續重啟，經濟師預期美國次季GDP可增長接近10%，且下半年經濟仍會穩步增長。不過由於進口增長比出口增長快，美國5月貿易逆差，由691億美元擴大至712億美元，金額是歷來第二大。

此外，油組與盟友（OPEC+）周四未能就8月以後的原油產量計劃達成協議，直至周五午夜前，談判仍陷於僵局。雖然沙特阿拉伯與俄羅斯等國家本來初步達成協議，同意由8月起將每天原油產量增加40萬桶，並在12月底前累計增加200萬桶，另確認將減產協調延長至2022年。

OPEC+增產談判膠着 油價窄幅上落

不過這些計劃遭阿聯酋強烈反對。該國希望減產的基準能有所調整，調整後的新基準可使每天的原油產量，按月增加70萬桶。若各方繼續無法達成協議，之前的減產配額將會維持。國際油價午夜前窄幅上落。

（綜合報道）

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