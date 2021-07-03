完美醫療上季銷售額4.2億創新高

盼下年度全球開20服務中心

歐陽江指出，集團開拓了澳洲市場，加上內地控疫理想，內地及海外的業務增長會比香港亮麗。他透露，集團會在今年10月1日或之前新設14間「醫療健康+醫療美容」服務中心，分佈香港、中國內地、澳洲及新加坡，總服務面積將增加39%，至逾32.2萬方呎。其中，今年9月會在尖沙嘴、沙田、中環各設大型醫療中心，總面積超過4.7萬方呎，該3個地方總資本開支料合共至少4000萬元，相信開舖後半年內達收支平衡。集團希望，在2021至22年度於全球開設20間服務中心。

集團股價昨日績後一度跌逾16%，低見7.85元，收市報8.74元，跌6.82%。集團首席財務總監蘇顯龍表示，集團本月15日會由每手4000股，改為1000股，冀增強股份流通性。歐陽江表示，未有打算增發股份，但會繼續增持公司股份。