日媒：蘋果英特爾將用台積電3納米晶片

現時台積電已提供5納米製程的技術，用於蘋果公司的iPhone 12的驅動器晶片上。3納米製程技術有助進一步縮窄晶體管之間的距離而增加運算能力。這比5納米製程的技術，可提高運算能力10%至15%，亦可減低電耗25%至30%。

料明年下半年量產

據稱蘋果公司的iPad產品將成為首批使用台積電3納米製程技術的產品。英特爾則與台積電合作在最少兩個筆記本電腦及數據中心伺服器設計時，使用3納米製程技術，料適用該等3納米製程的相關晶片最快於2022年底量產。

據稱英特與台積電合作，目標是在其自家的生產技術上軌道前，先借此尋求突破。

英特爾行政總裁Pat Gelsinger過往曾經形容，與台積電的關係是「合作競爭」，並曾經在今年初確認會與台積電在多個處理器晶片項目上合作，歷史上將核心產品的生產外判。英特爾接受《日經亞洲》查詢時表示，確認與台積電合作，準備在2023年推出產品，但是沒有透露使用的技術層次。台積電則不願置評，蘋果公司並無回應。