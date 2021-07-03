極氪斥資20億購吉利母企3公司股權

【明報專訊】吉利汽車（0175）昨收市後發公告，旗下電動車生產商極氪集團向吉利母公司吉利控股及其附屬以作價共逾20億元，有條件同意透過附屬公司收購CEVT全部股權、浩瀚能源30%股權，以及認購寧波威睿之額外資本，以收購研發、生產及銷售電動汽車所需之資產及技術。吉利收報23.3元，跌4.7%。
公告顯示，昨交易時段後，極氪（吉利汽車擁有51%權益之附屬公司）與吉利控股附屬公司浙江吉利訂立協議，收購CEVT之100%股權，現金代價約10.58億元瑞典克朗（約9.59億港元）。同時，極氪與吉利控股訂立浩瀚能源收購協議，以約900萬元人民幣（約1082萬港元）收購浩瀚能源30%股權。
極氪亦與吉利控股訂立寧波威睿認購協議，按現金代價約8.61億元人民幣（約10.35億港元），認購寧波威睿之額外資本。事成後，極氪及浙江吉利將分別持有51%及49%寧波威睿經擴大之股本。
稱可加快汽車更新迭代
公告指出，CEVT是位於瑞典的汽車研發機構，擁有開發新能源汽車之完備研發系統。收購後，極氪集團可大大加快極氪品牌汽車更新迭代，並為產品研發提供持續及穩定之技術支持。
浩瀚能源主要從事汽車充電設施及技術之研發、提供汽車充電服務等。公告稱，透過極氪集團收購浩瀚能源30%股權將為吉利及其附屬公司提供機遇，能以輕資產方式受益，另透過收購及整合寧波威睿，極氪集團將從持續穩定之動力電池和電驅系統供應中受益。