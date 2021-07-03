極氪斥資20億購吉利母企3公司股權

公告顯示，昨交易時段後，極氪（吉利汽車擁有51%權益之附屬公司）與吉利控股附屬公司浙江吉利訂立協議，收購CEVT之100%股權，現金代價約10.58億元瑞典克朗（約9.59億港元）。同時，極氪與吉利控股訂立浩瀚能源收購協議，以約900萬元人民幣（約1082萬港元）收購浩瀚能源30%股權。

極氪亦與吉利控股訂立寧波威睿認購協議，按現金代價約8.61億元人民幣（約10.35億港元），認購寧波威睿之額外資本。事成後，極氪及浙江吉利將分別持有51%及49%寧波威睿經擴大之股本。

稱可加快汽車更新迭代

公告指出，CEVT是位於瑞典的汽車研發機構，擁有開發新能源汽車之完備研發系統。收購後，極氪集團可大大加快極氪品牌汽車更新迭代，並為產品研發提供持續及穩定之技術支持。

浩瀚能源主要從事汽車充電設施及技術之研發、提供汽車充電服務等。公告稱，透過極氪集團收購浩瀚能源30%股權將為吉利及其附屬公司提供機遇，能以輕資產方式受益，另透過收購及整合寧波威睿，極氪集團將從持續穩定之動力電池和電驅系統供應中受益。