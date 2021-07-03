歸創通橋暗盤升三成 每手賺6500元 一手中籤率僅2%

抽200手才穩中一手

歸創通橋帶動「一手難求」盛况再現，一手中籤率低至2%，約22萬名只抽一手的散戶中僅有約4000人「中獎」。投資者須斥資430萬元認購「甲組尾」，即抽200手，才可穩中一手。認購額超過500萬元的乙組大戶人人有份，其中有242人認購「頂頭槌飛」，每張飛價值約1.3億元，但每人僅獲分配8手。假設大戶借盡九成孖展，券商孖展息1.5厘，計息期7日，扣去3.35萬元的孖展成本，每名大戶最終獲利不到2萬元。

昨日內房中駿集團旗下中駿商管（0606）掛牌，首掛升8.1%，收報4元。每手1000股，每手帳面賺300元；全日成交3.8億元。

13新股混戰 多數反應慢熱

現時仍有13隻新股招股，多數反應慢熱，認購表現略好的新股包括內地在線醫師平台醫脈通（2192），錄得424億元孖展，超購99倍；疾病檢測公司康聖環球（9960），錄得342億元孖展，超購153倍。兩隻新股均將於下周三（7日）截飛。未盈利生科股騰盛博藥（2137）孖展錄得163億元，超購118倍，下周一（5日）截飛。

半新股方面，昨日和黃醫藥（0013）再發力，升近7%，上市兩日已累升60%。而奈雪的茶（2150）則連跌兩天，昨日再跌近3%，上市兩日累跌16%。周一掛牌的森松國際（2155）則意外標青，昨日再升逾25%，上市以來累升3倍。

羅兵咸永道昨日發布半年新股報告，該行統計，今年上半年港交所（0388）集資額錄得約2130億元，按年倍增。該行料全年將有145家公司來主板上市，港交所全年集資總額有望達5000億元，有機會創下年度集資額紀錄。

羅兵咸永道香港資本市場合伙人黃金錢表示，對下半年市場非常樂觀，估計集資額超過100億元的公司將有5家至7家，生科、新能源車板塊將繼續暢旺。他亦指出，今年新股估值較去年高，攤薄市盈率達20倍以上的新股佔總數近六成。

明報記者 馬迪帆

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