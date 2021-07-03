財匯局：首宗採內地底稿調查完成

沒公布錯報上市公司名稱

當局指出，低估的原因是該上市公司未能就匯報期間發行的紅股股份、公開發售股份影響，對平均股數作出考慮。財匯局指出，每股收益為重要財報數據，其披露出現重大錯報，將會削弱不同匯報期財務表現的可比性，並可能導致股東及潛在投資者基於不適當的比較，作出錯誤的投資決定。

當局批評，該上市公司核數師未能察覺重大錯報，並發出不恰當的審計意見；該項目合伙人明顯未能充分理解適用的財務匯報準則，特別是本應採用的特別考慮因素，因此沒有運用適當的專業判斷。財匯局指出，由於審計發生在當局擴權之前，因此調查已轉介至香港會計師公會。為免影響紀律處分程序，相關人士名稱暫不公開。根據公告，財匯局已於2019年要求該公司於最新年報中調整每股收益，向市場披露錯報，該上市公司於2019年年報中完成披露。