H&M中國銷售跌逾兩成 拒用新疆棉遭抵制拖累

相比H&M的其餘十大銷售市場地區，中國是唯一沒有銷售增長的地區。而且，去年同期被抵制前，以銷售額計，中國為H&M的第三大地區，僅次於德國和美國，佔集團全球市場近6%。而在上季，中國佔集團銷售額排名跌至第六。

《華爾街日報》引述H&M行政總裁Helena Helmersson稱，中國早前有近20間分店因中國消費者抵制而關閉，現在約有10間分店仍然關閉，並指中國的情况仍然複雜。

CEO：近20中國分店因抵制曾關閉

H&M於2020年發出一份「關於盡職調查的聲明」，強調企業關注新疆少數民族「強迫勞動」和「宗教歧視」的問題，不會使用新疆棉。至今年3月惹起中國官媒批評，H&M的產品遭內地網購平台天貓、京東、拼多多等全面下架，內地地圖應用程式刪除了門市訊息，一些展銷場遭到關閉。內地網民亦發起杯葛運動，對發表拒用新疆棉的企業作出抵制。

受到一連串的抵制潮，部分公司包括ZARA母公司Inditex刪除或更改他們對新強棉的聲明。而H&M則再次確認相關聲明，並指他們希望成為一個負責任的採購方。