外媒：馬雲蔡崇信 抵押阿里股份換貸款

負責交易離岸公司 控制兩人逾半阿里持股

上述投行不予置評，阿里則表示，馬雲及其關聯公司目前沒有任何以集團股票為抵押的未償還貸款；而蔡崇信以股票為抵押的未償還貸款，產品屬可控水平，距離觸發被追收保證金水平仍有空間。

集團又稱，抵押股份為提供流動性的一般財務操作，目前並無意出售阿里股份。據報，兩人合共持有總值約350億美元（約2712.5億港元）的阿里股份。

馬雲和蔡崇信自阿里2014年赴美上市以來，已多次抵押股份。其中金額最高的一宗抵押套現經由離岸公司APN進行，該交易涉及約4億股。若以昨天收市價212元計算，該筆交易涉資約848億港元。據悉，該筆交易並非為了獲取貸款，而是馬雲將其支付平台支付寶，從集團中剝離後，需要向日本軟銀（SoftBank）及雅虎提供擔保的一部分。

另據報，馬雲的妻子張瑛是與馬雲及蔡崇信有關的離岸公司JSP Investment及JC Properties的唯一董事，這兩間公司合共向投行提供十幾項資產抵押，以提供貸款。報道又指據所得到的文件，至今年1月蔡崇信、馬雲及張瑛用阿里股份及其他資產作抵押的交易仍然存在。