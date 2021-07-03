恒指逾百牛證打靶 無礙資金續流入

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰表示，恒指未跌穿28,200點，資金昨日流入牛證，在28,000點加倉較多，以博取短期反彈，近月股市下跌令市場恐慌，及後很快回升，反之市場樂觀時則會出現急跌。據該行數據顯示，昨日最多新增的恒指牛證，是最貼價的區域，收回價介乎28,100點至28,199點，新增街貨量相對期指張數達755張，該區域總街貨量達1210張期指，而收回價在28,000點至28,099點的牛證，亦有1099張期指。

富昌證券聯席董事譚朗蔚認為，市場氣氛不利於電商平台股反彈，恒指橫行數個月，多次29,500點未能突頂，認為投資者須要審慎，若恒指失守28,200點，下一步則看27,700點。在市况疲弱下，科技、生物科技、新能源和汽車股亦需要小心。

券商：倘失守28200點 下站看27700點

除科技股外，過去累積較多升幅的行業明顯下調，信義光能（0968）跌8.11%，為表現最差藍籌，比亞迪（1211）跌4.74%，安踏體育（2020）跌3.77%。航運股繼續向好，中遠海控（1919）升2.51%，接近再破頂。