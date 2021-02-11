市監局增罰則 科網股累恒指挫500點 近50億北水沽騰訊美團

明報記者 歐陽偉昉、蔡穎霖

現行的《價格違法行為行政處罰規定》於2010年修訂，市監總局在昨日公布的修訂徵求意見稿，新增電子商務平台的價格違法行為，包括電子商務平台經營者利用大數據、演算法等技術，根據消費者偏好、交易習慣，對同一商品或服務在同等交易條件設置不同價格（內地俗稱「殺熟」）。

新增科網平台違法訂價行為

目前《反壟斷法》主要針對具市場支配地位的公司，是次的行政處罰修訂則訂明沒有市場支配地位的電子商務平台，通過補貼等低於成本價傾銷，可處上一年度銷售總額0.1%至0.5%的罰款，並沒收違法所得。此外，市監總局修改低價傾銷、價格歧視、哄抬價格等罰則，將10萬元至500萬元人民幣的罰款金額，改為違法行為期間的銷售額1%至10%，亦加入針對行業協會、中介機構組織的操縱市場價格行為等罰則。

去年以來，多家科網平台被當局按《反壟斷法》罰款，該法規主要用以預防和制止壟斷行為，例如經營者達成壟斷協議、濫用市場支配地位、經營者集中等。相對而言，價格違法行為主要針對定價格，例如低價傾銷、價格串通等。

電商平台股急挫 美團跌逾5%

電商平台再面臨監管壓力，美團（3690）昨跌5.12%，阿里巴巴（9988）和騰訊（0700）分別跌3.64%和1.63%，合共累拖恒指下跌234點，昨日恒指收報28,310點，跌1.8%或517點。北水急沽科技股，港股通錄得淨流出70.45億元，為3月9日以來最大，騰訊和美團分別被沽33.1億和14.4億元，合共已佔47.5億元。微盟（2013）淨流出3.61億元，昨日股價急跌7.13%。

阮子曦：電商平台股價續受壓 料後市跑輸大市

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦認為，暫時較難以量化修訂對科網平台盈利能力的影響，須觀察日後有處罰的案例。他認為，電商平台或要面對更嚴格的措施推出，會對股價形成壓力，料後市跑輸大市。不過，市場已預期監管壓力持續，所以未必會因此跌穿早前的低位。