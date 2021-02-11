將中兩房920萬易手 再創屋苑同類新高

將軍澳中心另一宗高價成交，來自屋苑實用436方呎的細2房戶型。香港置業分區董事劉浩勤表示，屋苑7座高層G室、可望海景，最新以847萬元易手，實呎19,427元，成交價創同類單位成交價新高；原業主2007年7月以199萬元購入，持貨14年，轉手帳面獲利648萬元，物業期內升值逾3.2倍。

美聯市務經理（銷售）林建文指出，元朗尚悅8座高層J室，實用440方呎2房間隔、望山景，原業主叫價約660萬元，放售僅5日，即吸引首置客洽商承接，睇樓後決定入市，雙方輕微議價後減10萬元或1.5%，終以650萬元成交、實呎14,773元；原業主2018年5月以約608萬元購入，持貨滿3年，是次轉手帳面賺約42萬元或7%，估計扣除雜項費用後仍獲微利。

代理指藝人李治廷嘉匯4房戶呎租36元

另代理消息稱啟德嘉匯9座中低層A室，實用964方呎4房戶以約3.45萬元租出、實呎租金約36元，據悉單位業主為藝人李治廷；他於2017年斥4504萬元「一約多伙」連購嘉匯3伙，其中6座低層單位早前以790萬元售出。