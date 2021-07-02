經濟

香港地產

會德豐高層黃光耀1720萬 購北角地舖

【明報專訊】商舖買賣持續活躍，不少知名投資者均出手購入具潛力的商舖。土地註冊處資料顯示，北角渣華街8號威邦商業中心地下7號舖，面積約450方呎，6月初以1720萬元連租約易手，呎價約3.82萬元，買家為會德豐地產常務董事黃光耀。

黃光耀回覆本報查詢稱，商舖市場最壞時刻已過，上述商舖位於民生區域，租金回報率料逾3厘，亦看好該區未來將有大型重建項目，如皇都戲院等。他續指出，是次購入商舖純屬私人投資。

指商舖市場最壞時刻已過

據悉，原業主2011年7月以1800萬元購入商舖作自用，及後將舖位一拆二，將其中一個商舖租予以凍肉店，月租約2.3萬元；原業主持貨約10年，帳面微蝕80萬元或4.4%離場。

施羅德26億購荃灣有線電視大樓

此外，施羅德資本房地產與BentallGreenOak透過旗下房地產基金，以26億元向九倉（0004）購入荃灣有線電視大樓、及同區One Midtown的工業物業及停車位，樓面逾56萬方呎，平均呎價約4591元，屬市價水平。

另美聯工商舖資料研究部及美聯商業數據顯示，今年上半年本港50大指標甲級商廈，合共錄約96宗買賣成交，較去年同期錄約34宗，按年急彈逾1.8倍，再比對2019年同期（即反修例風波爆發前）錄90宗買賣，今年上半年的指標甲級商廈買賣，已經超過當年社會運動爆發前夕的水平。

上半年甲廈96宗買賣 按年增逾1.8倍

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，新冠疫情受控，投資者入市帶動下，寫字樓交投按年大幅反彈，惟現時與高位比較仍有一段距離，預期隨着政府有意局部恢復中港通關，相信會對寫字樓市場有正面影響。

相關字詞﹕美聯工商舖 有線電視大樓 九倉 黃光耀

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