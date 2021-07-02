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維港1號七日收7500票 超額18倍

【明報專訊】拉開7月新盤戰序幕的中海外（0688）啟德跑道區維港1號，昨晚截止認購登記；市場消息稱，項目過去7日累積收逾7500張入票，以明天首輪賣400伙計，超額約18倍。至於維港1號首輪銷售的400伙，包括103伙一房戶、248伙兩房戶、49伙三房單位，提供最高13.5%直減折扣，單位折實價介乎656.3萬至2108萬元，整批折實均呎24,240元。

昨日為七‧一回歸公眾假期，發展商以銷售餘貨為主；綜合市場消息，整體新盤成交錄約20宗，當中以九龍區新盤交投較為活躍。

七‧一假期新盤成交20宗

會德豐、信置（0083）和嘉華（0173）等合作的西南九龍長沙灣維港滙系列售出至少4伙、吸金逾6637萬元；售出單位實用面積介乎311至794方呎，屬1房至3房戶，成交價由886.49萬至2327萬元不等、折合實呎2.72萬至2.93萬元。維港滙系列年初推出至今累沽約345伙，估計套現約47億元。

維港滙沽4伙 吸金逾6637萬

另會德豐同系啟德MONACO，則以1534.8萬元售出2A座37樓C室，屬實用面積551方呎3房戶（採開放式廚房設計），折合實呎27,855元。MONACO今年初推出至今累沽約370伙，套現總金額接近46億元。

新地（0016）旗下已屆現樓南昌站匯璽III，亦以1187.92萬元售出6座53樓D室，屬實用面積393方呎1房戶、折合實呎30,227元。

凱滙兩房呎價逾2.5萬售出

信置（0083）牽頭發展已屆現樓的觀塘凱滙，實用面積595方呎的2座45樓G室兩房戶，以1493.7萬元售出，實呎25,104元。另恒地（0012）長沙灣家壹則以1073.22萬元售出30樓實用479方呎A室，折合實呎22,405元。

相關字詞﹕家壹 凱滙 匯璽iii 會德豐 維港滙 中海外 維港1號

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