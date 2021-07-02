碧桂園：屯馬線效應 東九樓價料升15% 賈炳達道新盤下半年登場 主打一房戶型

明報記者 林可為

繼2018年底開售馬鞍山泓碧後，碧桂園旗下賈炳達道全新住宅（設部分商業樓面），預計下半年內獲批預售樓花同意書，之後隨即推出。 林曉箐表示，6月底屯馬線全線開通，令九龍城、土瓜灣等老區亦享受到集體運輸系統的便利，亦是集團九龍城新盤的「東風」。

指鐵路沿線樓價擁較強抗跌力

「以前九龍城經常塞車，現已有港鐵連接啟德，出入黃埔、尖沙嘴比過往方便好多倍，而鐵路沿線地區的樓價，必定擁有更強抗跌能力」。林認為，在屯馬線通車效應帶動下，包括九龍城、土瓜灣和啟德一帶的東九龍區樓價，未來一年料有10%至15%的升幅。 至於賈炳達道新盤，提供190伙，樓花期長逾1年，標準戶涵蓋開放式至兩戶間隔，實用面積介乎200餘到約500方呎，當中300餘方呎一房單位為主打戶型，並設小量連天台特色戶。

樓層高度3.4米 低層望九龍仔公園

物業另一賣點，是座落於41校網，區內一帶傳統名校林立，對家長買家們別具吸引力。另單位內籠設計其中一項特色，是樓層高度約3.4米（逾11呎高），營造出更佳室內空間感，令起居空間更覺通爽。景觀方面，低層單位相信已可瀏覽九龍仔公園、九龍寨城公園的綠化景致。

雖然項目發展規模不算太大，但林曉箐表示，由於目標是針對年輕客源，所以特別在住客會所設置戶外游泳池，是同區單幢物業罕見的設施，同時亦配備不少綠化公共空間。

會所設戶外泳池 屬41校網

至於區內近年推出的新樓盤，包括華懋賢文禮士、永義（1218）的雋睿，分層單位成交呎價介乎約2.3萬至3萬餘元，預料可作為碧桂園新盤價錢參考。翻查資料，碧桂園2017年以6.1億元向宏輝（0183）購入相關地皮；土地註冊處資料顯示，項目去年11月完成補地價，作價逾5.23億元，以最高可建約8.2萬方呎樓面計，每方呎樓面補價6376元；若計及購入時約6.1億元作價，項目總地價成本約11.33億元、每方呎樓面價約1.38萬元。可留意的是毗鄰樓盤的九龍城廣場，由內地經營房地產和超市等業務的楊立君和余順輝，早前申請重建為提供約850伙的屋苑，已獲城規會開綠燈。

[發展商專訪]