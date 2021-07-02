疫情無礙樓市暢旺 去年樓價升5%

至於聯排別墅、特色住宅和別墅等則大升12.2%。據網上資料顯示，若租入海邊的一房公寓，每月平均租金為800歐元（約7371港元），購入兩戶的海邊公寓，售價約36萬歐元（約331.7萬港元）。

耍留意，當地對外國公民及歐盟公民的財產權有很多限制，如只能在當地購買一個物業作自住用途，但個別地方則沒有此限制，包括Tigne Point、Portomaso等。

若想將手上物業出租，亦要求其價值高於23.3萬歐元（約214.7萬港元），以及有游泳池、在酒店和餐飲機構委員會註冊的情况下才能出租。

業主加租須獲監管委員會批准

儘管當地樓價持續上升，但空置率過去10年依然一直高企，現時當地空置率仍高達18%，是歐盟中最高。當地空置率高企，除了是限制外國人在當地購房，主要是當地非常保護租客，若業主要增加租金，必須得到租金監管委員會批准。

有見及此，當地推出不少政策鼓勵民眾購買物業和使用空置物業，若首次置業可免除樓價首15萬歐元的3.5%印花稅，購買第二套物業，可獲最高3000歐元印花稅退款。空置問題方面，若轉售市區物業，印花稅由5%下降至2.5%。早於2018年，當地又推出新政，協助樓齡30年以上及空置一年以上的1房至3房物業的業主與房管局簽訂10年租賃協議，10年間業主將收到固定租金及每年增加2%。

[黃清瑤 海外置業錦囊]