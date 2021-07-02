經濟
黃清瑤 海外置業錦囊

投資策略

馬爾他居留簽證 買樓租樓加債券才合條件

【明報專訊】近日不少人為子女教育移民英國，除英國可提供良好學習環境，位於地中海的馬爾他早年為英國殖民地，同樣設有免費英式教育體制。而且，馬爾他設有居留簽證計劃，買樓或租樓加上投資債券等可獲居留權，並可帶同配偶、子女、父母等一齊移居。

馬爾他位於地中海中心地帶的一個小島國，人口約50萬人，國家面積約316平方公里，即約香港三分之一。由於位於地中海，區內國家的人民都會前往當地度假。不過當地缺乏天然資源，食物主要依賴進口，飲食費用相對昂貴。至於經濟方面，主要以加工製造業、旅遊業、國際貿易及金融業為主。

曾為殖民地 承襲傳統英式教育

馬爾他地方雖小，不過全國就至少有340家學府，即平均每一平方公里有一所學校，每個鎮都有一所小學。由於18世紀時，馬爾他被英國佔領，隨後成為殖民地過百年，因此承襲傳統英式教育，至中學時期亦可選修外語如意大利文及法文。

當地會為16歲以下學童提供免費教育，至11歲時要參加中學考試，16歲時需參加「SEC O-level」考試，以決定學生進入第六級學院或者高中升學及後再入讀大學。若海外人士以馬爾他居留簽證計劃（Malta Residency Visa Program）移民當地，亦可享免費教育。與香港最大分別，是當地採用小班教學，平均1名老師授教15名學生。

若移民人士考慮入讀私立學校，當地有不少選擇，如弗達拉國際學校（Verdala International School Malta）提供國際幼兒園、小學、初中、高中及IB等國際課程，以中學課程為例，年費為8000歐元（約73,714港元）；以聖安德烈學校（San Andrea School）為例，提供托兒所、幼兒園、小學、初中、高中及IB課程，中學階段每學期學費約1500歐元（約13,821港元）。

買入或租賃物業須為期5年

今年1月，馬爾他政府公布全新的方案馬爾他居留簽證計劃（MRVP），有意移民者需要乎合3項條件以取得簽證。物業要求方面，在馬爾他南部或戈佐島購買至少27萬歐元（約248.8萬港元）物業，或於馬爾他其他地方購買至少32萬歐元（約294.8萬港元）物業，同時要求各當地政府捐贈6.8萬歐元（約62.6萬港元），以及向註冊的非牟利機構捐贈2000歐元（約18,428港元）。

若租賃物業，要求在戈佐島或馬爾他南部以每年至少1萬歐元（約92,143港元），或在馬爾他其他地方每年以至少1.2萬歐元（約11萬港元）租入物業，同時要求向當地政府捐贈9.8萬歐元（約90.3萬港元），以及向註冊的非牟利機構捐贈2000歐元（約18,428萬港元）。無論買入或租賃物業，都要求持有或租入5年。

投資要求方面，需以25萬歐元 （約230.3萬港元）購買當地政府債券或者在馬爾他證券交易所上市的其他債券，並持有至少5年。資產證明方面，申請人同時需出示不少於50萬歐元（約460.7萬港元）的資產，當中要求15萬歐元（約138.2萬港元）為存款或流動資產如股票等。若要攜同配偶、子女前往不需另收費，若攜同父母或祖父母，每人申請費為7500歐元（約69,107港元）。

[黃清瑤 海外置業錦囊]

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