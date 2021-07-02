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經濟
2021年7月2日星期五
盧楚仁 金匯商情
投資策略
澳娛增財務透明度 料部署續牌 曾17年無披露財報 去年手頭現金增近兩成
澳門6月賭收65億 勝預期
金管局助理總裁蘇家碧傳離職
恒大兩周兩遭機構降信用評級
Alipay：消費券購物退款 不會歸入儲值
網店Hello Bear首設快閃店 日吸逾百新會員 盼下半年多辦6場拓客源
網絡營銷效果減弱 突圍挑戰大
虛銀：用大數據無減反洗錢步驟
怡和Benz內地經銷業務售中升
美券商羅賓漢罰5.46億 涉誤導客戶 FINRA史上最大罰單
GAP擬關英國愛爾蘭全線分店
iPhone 12 上市7月銷售破億 7年最佳
耶倫：130國同意訂立全球最低稅率
張兆聰：半導體電動車新能源續跑贏
葉創成：中鐵建成功分拆 若減債可提升估值
盧駿匡：恒指倘破悶局 有望挑戰30000點
劉思明：下半年以核心組合機動應對
周顯：封關前一房難求 酒店傷殘房照殺
譚新強：美對華政策急變 傳媒洗腦人民反華
湯文亮：業界憂樓市加辣 其實是促銷手法
馬爾他居留簽證 買樓租樓加債券才合條件
疫情無礙樓市暢旺 去年樓價升5%
盧楚仁：美通脹倘失控 後果不堪設想
碧桂園：屯馬線效應 東九樓價料升15% 賈炳達道新盤下半年登場 主打一房戶型
在港頭炮馬鞍山泓碧 累沽逾九成吸金52億
話你知：兩九龍單幢新盤涉201伙 料本月出擊
維港1號七日收7500票 超額18倍
會德豐高層黃光耀1720萬 購北角地舖
黃漢成辭任美聯工商舖行政總裁
將中兩房920萬易手 再創屋苑同類新高
盧楚仁：美通脹倘失控 後果不堪設想
【明報專訊】前兩天安聯首席經濟顧問埃爾埃里安警告，指聯儲局低估了美國通脹，擔心美國或再陷入經濟衰退。
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