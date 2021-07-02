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葉創成：中鐵建成功分拆 若減債可提升估值

【明報專訊】筆者過去幾天放假，有時間在家多看電視，除了觀看NBA東西岸決賽外，對中央電視台制作一系列介紹內地基建發展的節目也留下深刻的印象，得悉起於四川成都經過多個城市再到達西藏拉薩的「川藏鐵路」將於2026年全線通車，全長1629公里，沿線台階式八起八伏，累計爬升高度超過1400公呎，屬「全世界最難建鐵路」。筆者上周專訪星展​香港經濟研究部首席中國經濟師梁兆基，他也提到由雲南昆明到老撾再到泰國的「中泰高鐵」一期將於2026年通車，日後若能由此改善老撾及泰國經濟，將為一帶一路戰略起到良好示範作用，令筆者重新審視內地鐵路股。

筆者屬內地鐵路股的粉絲，不單由上市以來長揸興建鐵路工程的中鐵（0390）及中鐵建（1186），也持有產銷鐵路機車車輛的中國中車（1766），說實在話，由於該板塊近年表現欠佳，筆者持股暫時均錄得帳面虧損。在撰寫本文前，筆者花了半天了解上述三股的最新發展，認為現以中鐵建較值得留意。

 科創板分拆鐵建重工 集資逾36億人幣

在2016年至2020年期間，中鐵建每年盈利均有增長，由139.9億元累積上升60%至223.9億元人民幣，期內每股股息亦由0.16元增加43%至0.23元人民幣，惟股價卻由2015年底的9.61元「腰斬」逾半至2020年底的4.24元，可見期內估值出現明顯下調。筆者在兩年前就此請教過一名中資股專家，她表示市場關注的是中資基建股債台高築（中鐵建負債由2016年底的6106億元翻半番，至2020年底的9291億元人民幣）。

不過，中鐵建股價本周三收報5.13元，今年上半年上升20.99%，扭轉過去5年的弱勢，其中一個原因是集團首季盈利勁升68.5%至50億元人民幣。另外，中鐵建剛於上周二分拆鐵建重工（滬：688425）於上海科創板上市，集資36.88億元人民幣；鐵建重工掛牌首日股價最高報12.15元人民幣，昨日收報6.01元人民幣，與招股價2.87元人民幣比較，錄得數以倍計升幅，可見炒風之盛。

負債近萬億人幣 市盈率低於3倍

風險方面，要留意中鐵建今年3月底負債高達9609億元人民幣，與去年底比較又再上升318億元人民幣，並未扭轉近年債務趨升的情况。不過，中鐵建目前市盈率不足3倍，息率達5.3厘，估值頗低，筆者擬繼續持有，一來支持內地鐵路行業發展，也期望該股日後會減債提升估值。

[葉創成 創富倉]

相關字詞﹕中泰高鐵 鐵建重工(滬：688425) 科創板 川藏鐵路 中鐵建(1186)

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