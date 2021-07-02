葉創成：中鐵建成功分拆 若減債可提升估值

筆者屬內地鐵路股的粉絲，不單由上市以來長揸興建鐵路工程的中鐵（0390）及中鐵建（1186），也持有產銷鐵路機車車輛的中國中車（1766），說實在話，由於該板塊近年表現欠佳，筆者持股暫時均錄得帳面虧損。在撰寫本文前，筆者花了半天了解上述三股的最新發展，認為現以中鐵建較值得留意。

科創板分拆鐵建重工 集資逾36億人幣

在2016年至2020年期間，中鐵建每年盈利均有增長，由139.9億元累積上升60%至223.9億元人民幣，期內每股股息亦由0.16元增加43%至0.23元人民幣，惟股價卻由2015年底的9.61元「腰斬」逾半至2020年底的4.24元，可見期內估值出現明顯下調。筆者在兩年前就此請教過一名中資股專家，她表示市場關注的是中資基建股債台高築（中鐵建負債由2016年底的6106億元翻半番，至2020年底的9291億元人民幣）。

不過，中鐵建股價本周三收報5.13元，今年上半年上升20.99%，扭轉過去5年的弱勢，其中一個原因是集團首季盈利勁升68.5%至50億元人民幣。另外，中鐵建剛於上周二分拆鐵建重工（滬：688425）於上海科創板上市，集資36.88億元人民幣；鐵建重工掛牌首日股價最高報12.15元人民幣，昨日收報6.01元人民幣，與招股價2.87元人民幣比較，錄得數以倍計升幅，可見炒風之盛。

負債近萬億人幣 市盈率低於3倍

風險方面，要留意中鐵建今年3月底負債高達9609億元人民幣，與去年底比較又再上升318億元人民幣，並未扭轉近年債務趨升的情况。不過，中鐵建目前市盈率不足3倍，息率達5.3厘，估值頗低，筆者擬繼續持有，一來支持內地鐵路行業發展，也期望該股日後會減債提升估值。

[葉創成 創富倉]