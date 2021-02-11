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耶倫：130國同意訂立全球最低稅率

【明報專訊】美國財長耶倫昨晚宣布，有130個國家已同意為企業稅訂定全球最低稅率。經合組織（OECD）此前訂立有關最低稅率的討論框架。若措施獲廣泛實施，將有效結束跨國巨企尋求將總部遷往低稅率地區避稅的做法。美股三大指數早段個別發展，標普500指數再創新高。

油組與盟友（OPEC+）昨晚商討下月起的產油規模。路透社引述OPEC+的官員消息稱，油組領袖沙特阿拉伯與油組以外的俄羅斯，就提高石油產量達成初步協議。消息稱，與會國家建議增產步伐循序漸進，由下月起的每日原油產量，將按月提升約40萬桶。這意味在8月至12月期間，每日原油產量將合共增加200萬桶，增幅較市場預期輕微，預料今夏的原油供應趨緊。國際油價向上，紐約期油升穿每桶75美元，升至接近3年高位。布蘭特期油升穿每桶76美元。

美首申失業救濟回落至36.4萬

美國就業市場持續改善，截至上月26日當周，美國首次申領失業救濟人數回落至36.4萬，較對上一周回落5.1萬，首次申領數字是去年3月底美國疫情惡化以來最低。美國供應管理協會（ISM）的數據顯示，美國製造業活動連續第13個月擴張。不過在原材料價格創新高之際，6月ISM製造業指數下滑至60.6，略低於分析師預期。

（綜合報道）

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