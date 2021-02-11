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GAP擬關英國愛爾蘭全線分店

【明報專訊】美國休閒服裝品牌GAP（美：GPS）證實，計劃在9月底前關閉在英國和愛爾蘭全線81家實體店，並正與合作伙伴洽商出售法國和意大利的門店，準備將歐洲業務全面轉至網上，以節省成本。不過英國零售分析師Kate Hardcastle表示，GAP關閉門店是因為其貨品種類不夠，價格也不及競爭對手便宜。GAP早段股價升1%。

H&M次季盈利勝預期

全球第二大服裝零售商H&M（HM-B）公布，在截至5月底的第二財季盈利比預期多，但6月的銷售額仍未恢復至疫情爆發前的水平。這家瑞典品牌上季的稅前利潤達35.9億瑞典克朗（約32.5億港元），扭轉去年同期的64.8億瑞典克朗（約58.7億港元）虧損，利潤高於分析師的預期。

不過H&M因抵制新疆棉而被部分內地消費者杯葛，第二財季在內地的銷售以當地貨幣計算減少23%。H&M表示，中國情况仍然複雜，但未有進一步評論。當地市場去年佔H&M總銷售額的5%。該品牌的全球銷售增長亦在6月下旬放緩，6月1日至28日的銷售額與2019年同期相比下跌4%。

三菱電機傳造假30多年

此外，日本三菱電機（Mitsubishi Electric）傳出鐵路空調數據造假可能達35年以上。三菱電機證實，正就長崎工廠對部分列車空調產品檢驗時，有不當做法展開內部調查。據稱，長崎工廠沒有完全按照用戶要求檢驗列車空調產品的冷暖空調控制性能和電力消耗等內容，卻偽造檢驗數據。

（綜合報道）

[國際金融]

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