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美券商羅賓漢罰5.46億 涉誤導客戶 FINRA史上最大罰單

【明報專訊】預計將於本月上市的散戶交易平台羅賓漢（Robinhood），因為經營運作存在「系統」缺失而面臨巨額罰款。美國金融業監管局（FINRA）指控羅賓漢未能妥善維護技術設施，妨礙數以百萬的客戶交易、向客戶提供不實或誤導信息，以及期權交易監控薄弱等，損害大量客戶利益。

羅賓漢同意支付近7000萬美元（約5.46億港元）的罰款及賠償，以換取與FINRA達成和解。這是FINRA歷來開出金額最高的罰款，反映相關指控的嚴重。羅賓漢未承認或否認FINRA的指控，但同意接受處罰。

分析認為，今次判罰掃除了羅賓漢IPO的部分不利因素。《華爾街日報》引述知情人士稱，羅賓漢計劃在其即將進行的IPO，讓自己的客戶認購35%的羅賓漢新股，希望更多散戶有份參與。不過自今年初以來「網紅股」炒風衍生的監管問題，令羅賓漢面臨聯邦及州政府決策者的審查，相關事件引發部分市場人士對羅賓漢的商業模式、風險管理及客戶待遇提出質疑。

指控包括無準確顯示帳戶餘額

FINRA稱，羅賓漢自2016年9月以來，不時向客戶傳達虛假或誤導信息，包括未能在其應用程式向客戶準確顯示帳戶有多少餘額。FINRA的公告未具體說明相關個案，但似乎與去年6月20歲的內布拉斯加州大學生卡恩斯（Alex Kearns）的死亡有關。缺乏投資經驗的死者卡恩斯曾做過複雜的期權交易，在查閱帳戶時發現自己虧損了73萬美元，導致他在惶恐中自殺。不過這些虧損僅反映交易的一部分，死者還有可抵消相關虧損的期權可以行使，抵消負債後實際仍有盈餘。羅賓漢早前與卡恩斯家屬達成和解，但未披露賠償金額。

FINRA亦指控羅賓漢沒有對期權交易做盡職調查，且沒有合理監管交易設施，導致市况波動時出現技術故障，導致大量客戶因無法交易而蒙受損失。由於多項失誤，加上未有向FINRA匯報客戶的投訴，FINRA向其判罰5700萬美元，並要求羅賓漢向受影響的客戶賠償約1260萬美元。

去年先後付兩筆罰款換取和解

2019年，羅賓漢支付150萬美元的罰款，換取FINRA撤銷對羅賓漢沒有採取足夠措施，確保客戶的訂單獲得最優惠價格的指控。去年12月，羅賓漢同意向美國證交會（SEC）支付6500萬美元，換取對方撤銷其在收入來源方面誤導客戶的指控。羅賓漢目前有3100萬用戶，其中1800萬是有資金帳戶。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕美國金融業監管局 羅賓漢

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