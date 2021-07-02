怡和Benz內地經銷業務售中升

涉資百億 現金發新股支付

根據交易條款，中升今次合共13億美元的收購代價，當中9億美元（約69.88億港元）以現金支付，餘下4億美元（約31.06億港元）以每股63.3964元，發行4897.5萬股支付。完成交易後，怡和在中升持股由原來的19.58%，增至21.25%。中升主席兼大股東黃毅持股，由原先的56.7%攤薄至55.53%。發行新股作價，較周三（6月30日）收市價64.6元，折讓1.86%。

在今次出售交易前，怡和在內地的汽車業務包括仁孚中國及於中升的股權投資。集團表示，透過今次交易，怡和旗下仁孚在內地的業務將與中升合併，建立單一大型的綜合業務發展平台，實現規模經濟效益。據公告，今次交易完成須滿足若干既定條件，包括獲得Mercedes-Benz 認可、中升股東同意，以及內地監管機構的批准。

黃毅表示，期望透過今次交易，進一步加強與怡和在內地的合作關係。仁孚中國內地團隊加盟，將提升集團在華南及華西地區的影響力，注入營運及管理經驗。